Estados Unidos usará blockchain para registrar datos oficilales de su economía

Por primera vez en su historia, el gobierno de Estados Unidos comenzó a registrar datos oficiales de su economía en blockchains públicas, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana. La iniciativa se estrenó con la publicación del Producto Bruto Interno (PBI) del segundo trimestre de 2025, marcando un cambio inédito en la manera en que se difunden las estadísticas económicas del país y abriendo la puerta a un modelo de transparencia y seguridad hasta ahora desconocido en la gestión pública estadounidense.

Hasta hoy, los datos macroeconómicos se daban a conocer a través de informes oficiales disponibles en sitios web del gobierno o en documentos PDF. La novedad de esta medida es que ahora estos números también se registran en una blockchain, un sistema descentralizado donde la información es inmutable, permanente y verificable por cualquier persona en cualquier parte del mundo.

Esto implica que los datos oficiales no pueden ser alterados ni eliminados, y que cualquier usuario puede comprobar que coinciden con los informes publicados por las autoridades, sin depender de terceros. La iniciativa busca combinar la credibilidad de la estadística oficial con las ventajas de la tecnología blockchain, que permite la creación de registros públicos que no pueden ser manipulados.

Cómo funciona

Para implementar esta publicación, el Departamento de Comercio se apoyó en proveedores de “oráculos”, como Chainlink, que actúan como puentes entre los datos del mundo real y la blockchain. A través de estos oráculos se registran no solo los principales indicadores del PBI, sino también otros datos económicos relevantes, como el gasto personal en consumo y los índices de precios PCE. Cada publicación incluye un hash criptográfico que certifica la autenticidad de los datos y garantiza que no hayan sido modificados. Según el gobierno, la información se actualizará de manera periódica, siguiendo el calendario oficial de publicaciones, lo que asegura que los registros en blockchain estén alineados con los informes tradicionales y sean consistentes en el tiempo.

La medida forma parte del impulso de la administración Trump y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, por integrar tecnologías cripto en la gestión pública. Según Lutnick, la idea es “hacer la verdad económica de América inmutable y disponible globalmente”. La publicación en blockchain abre oportunidades concretas para aplicaciones financieras y tecnológicas, ya que permite la creación de mercados predictivos, dashboards de transparencia económica y contratos inteligentes que dependen de datos oficiales verificados, así como nuevas herramientas de análisis macroeconómico en tiempo real.

El presidente Donald Trump junto a el Secretario de Defensa Pete Hegseth, centro, y el Secretario de Comercio Howard Lutnick, a la derecha. Mark Schiefelbein - AP

“Es un buen caso de uso de cómo blockchain puede elevar los estándares de transparencia a nivel mundial. Muchas veces se confunde a cripto como el único caso de uso de blockchain. Sin embargo, que un país como Estados Unidos decida poner datos públicos en este formato es un ejemplo de cómo la tecnología puede colaborar en gobiernos con mayores índices de transparencia“, señala a LA NACION Alejo Blasco, gerente de marketing de Lemon.

Para el ciudadano común, el impacto directo es limitado. Los informes económicos también seguirán estando accesibles por los canales tradicionales, como sitios web oficiales o boletines digitales. Sin embargo, para analistas, desarrolladores y empresas del ecosistema digital, esta práctica establece un precedente significativo, ya que ofrece acceso a información oficial en tiempo real, con garantía de autenticidad y sin necesidad de intermediarios.