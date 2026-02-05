Estudiantes del MIT eligieron a la empresa argentina Lemon para investigar la adopción cripto en el país

Para aprender a crear empresas y entender cómo dominar los desafíos corporativos, no hay nada mejor que dejar el aula y salir a la cancha a jugar. Esta forma de aprendizaje, tan difundida hoy en día, es un método que aplica desde hace tiempo el Instituto de Tecnología de Massachusetts (mejor conocido como MIT) y, esta vez, uno de sus “campos de juego” fue una startup argentina.

El Laboratorio Global de Emprendimiento del MIT (también conocido como G-LAB, Global Leadership and Action Lab) conforma desde el año 2000 equipos de estudiantes que viajan a mercados emergentes y fronterizos de todo el mundo. El objetivo es aportar análisis, herramientas y recomendaciones de alto impacto a empresas emergentes y en crecimiento, en un proyecto que se extiende durante más de seis meses y que concluye con una fase de trabajo presencial en las oficinas de las empresas anfitrionas, durante al menos tres semanas.

Este año, uno de los países elegidos fue la Argentina y la empresa seleccionada para estudiar, la billetera digital Lemon, la wallet argentina con más de 5.5 millones de usuarios, que combina finanzas tradicionales y criptomonedas. Con esta elección, el equipo buscaba observar de cerca la adopción cripto en la Argentina y colaborar con la compañía en la exploración de nuevos mercados y en su estrategia de expansión regional -vale aclarar que la compañía acaba de desembarcar en Colombia y Brasil, y está analizando la posibilidad de echar raíces en México.

El equipo buscaba observar de cerca la adopción cripto en la Argentina Shutterstock

“La Argentina se convirtió en un caso de estudio global para comprender por qué la adopción puede escalar de forma masiva y cómo está cambiando la manera en que las personas ahorran, pagan y acceden a productos financieros construidos sobre infraestructura cripto”, explicaron desde Lemon, que detallan que los estudiantes del MIT conocieron esta empresa gracias al acuerdo que existe entre el Laboratorio Global de Emprendimiento de la universidad y Endeavor, la comunidad global líder que apoya a emprendedores de alto impacto y de la que Lemon forma parte.

Efectivamente, en un país en el que la inflación es parte del paisaje cotidiano, la desconfianza en la estabilidad de la moneda persiste y, durante años, abundaron las restricciones para acceder a la moneda americana a través del sistema bancario, no es casualidad que la Argentina ocupe el quinto lugar a nivel global en cantidad de usuarios activos de criptomonedas, según la firma de análisis global A16zCrypto. Para muchos ciudadanos, los criptoactivos se convirtieron en una herramienta de refugio de valor, gracias a “su disponibilidad 24/7, su facilidad de acceso y la ausencia de controles de capital”, explica Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon.

En ese sentido, Raimondi también agrega una reflexión: “Que estudiantes del MIT elijan a Lemon para estudiar la adopción cripto en Argentina confirma algo que vemos todos los días: este país es uno de los laboratorios más intensos del mundo para entender el futuro del dinero y del emprendedurismo. Y al mismo tiempo, nos aporta una mirada externa super valiosa para pensar cómo llevar esa experiencia a nuevos mercados”.

Una nueva herramienta

Los estudiantes se sumaron al día a día de la compañía y trabajaron con las áreas de Legales, Tesorería, Expansión y Liderazgo de Lemon, para profundizar su investigación y ayudar a definir los próximos pasos de expansión de la startup. Cada equipo de G-Lab suele componerse por estudiantes de segundo año de MBA y, ocasionalmente, por otros estudiantes de posgrado del MIT, con una amplia gama de trayectorias y experiencias, desde consultoría de gestión y servicios financieros hasta manufactura y operaciones. En este caso, se trataba de dos estudiantes italianos -Francois Bethaz y Serena Foini-, Amit Revivo, de Israel, y Ian Go, de Filipinas.

Los estudiantes del MIT estudiaron nuevas formas de expansión de cripto en la región de LATAM Shutterstock - Shutterstock

Junto a Lemon, desarrollaron y pusieron a prueba un marco de decisión para la expansión de Lemon, que contempló variables como estabilidad macro, desarrollo financiero, infraestructura y sistemas de pagos, desafíos regulatorios y panorama competitivo de los principales mercados de América Latina. ¿El resultado? Una herramienta práctica para evaluar dónde, cuándo y cómo expandirse en la región y aplicarla a casos de usos concretos.

“Considero que uno de los aprendizajes más importantes, a la hora de hacer una startup, es que estás ahí para resolver los problemas de los clientes. A lo largo de esta investigación, nos dimos cuenta que, en la región de América Latina cada país tiene características diferentes y los clientes son muy diversos en el aspecto financiero", explicó la estudiante Revivo y agregó: “Nuestra estadía en la Argentina nos permitió entender mejor los problemas, porque leer sobre la inflación no es lo mismo que estar acá y escuchar lo que ha pasado la gente en los últimos 30 años; hablar sobre política no es igual a sentarse con alguien, tomar un café y escuchar de primera mano todo lo que vivieron con los distintos gobiernos”.

Revivo explicó que estaba sorprendida por la forma en que Lemon acercó el mundo cripto a los argentinos, al punto de convertirse en una empresa “top of mind”. Entre las tendencias que encontraron como posible implementación para la región está la posibilidad de ofrecer acciones tokenizadas de mercados americanos, como Tesla, Nvidia, entre otros. “Pensamos que puede ser una forma de expandirse también a otros países, porque responde a las necesidades de los clientes de otros mercados de la región, ya que brinda algo que es de su interés, a través de la tecnología blockchain”, explicó Serena Foini.

Simon Johnson, profesor de Entrepreneurship en el Sloan School of Management del MIT, sintetizó el objetivo de este programa, explicando que buscan que sea una experiencia productiva y mutuamente beneficiosa, tanto para sus estudiantes de MBA (en español, Maestría en Administración de Empresas) como para las empresas anfitrionas, y sintetizó los resultados que genera: “Cuando estas empresas nos presentan desafíos de negocios reales e interesantes, despiertan el interés de nuestros alumnos. El compromiso resultante es una colaboración de aprendizaje que resulta gratificante e impactante para ambas partes”.