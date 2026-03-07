Ethereum: cotización actual, cuánto vale hoy y cómo cambia al 7 de marzo

Ethereum (ETH) cotiza hoy, 7 de marzo, a US$1.988,6 (ARS $2.953.076), según la billetera virtual Lemon. Este valor implica una variación de 4,9% en las últimas 24 horas y de 2,79% respecto de hace una semana. El valor de mercado actual del token es de US$233.807.390.214.

Ethereum es una plataforma descentralizada de código abierto que funciona sobre su propia blockchain y permite crear y ejecutar aplicaciones basadas en contratos inteligentes. Tras años de desarrollo, se consolidó como la infraestructura central del ecosistema Web3, donde se ejecutan protocolos financieros descentralizados (DeFi), aplicaciones distribuidas (dApps), juegos, sistemas de identidad digital y mucho más.

Desde su lanzamiento en 2015 por el programador ruso-canadiense Vitalik Buterin, Ethereum se distingue por haber incorporado los contratos inteligentes, que permiten automatizar procesos y ejecutar operaciones sin intermediarios.

En septiembre de 2022, la red completó The Merge, una transición histórica al mecanismo de consenso proof‑of‑stake, reduciendo el consumo energético en más del 99% y sentando las bases para mejoras de escalabilidad. Desde entonces, Ethereum avanzó en pasos clave como la actualización Shanghai (retiros de staking), el sistema de blobs para rollups mediante proto‑danksharding (EIP‑4844) y el crecimiento acelerado del ecosistema de capas 2 (L2), que hoy procesan millones de transacciones por día y reducen costos de operación.

En este contexto, Ethereum anunció recientemente la apertura de un hub físico de más de 300 m² en Buenos Aires, ubicado en Workplace by IRSA dentro del Polo DOT Baires. El espacio, desarrollado en colaboración con la Fundación Crecimiento, albergará a más de 70 profesionales y funcionará como punto estratégico para impulsar el ecosistema cripto regional, reforzando la relación entre la red y la comunidad tecnológica argentina.

Hoy Ethereum es la segunda criptomoneda por capitalización de mercado y la infraestructura dominante para DeFi, NFT, juegos Web3, identidad digital y proyectos institucionales, consolidándose como la capa base del ecosistema cripto global.