Globant anunció el cierre de dos oficinas en la Argentina

El unicornio tecnológico argentino Globant atraviesa un momento delicado. Desde la presentación de sus resultados del primer trimestre, el pasado 15 de mayo, la acción de la empresa cayó más de un 25% y acumula una baja superior al 50% en lo que va del año, perforando la barrera de los 100 dólares -hoy cerró a US$94,04-, algo que no pasaba desde la pandemia de 2020.

En medio de esta situación, la empresa anunció el cierre de dos oficinas en la Argentina: Ushuaia y Resistencia. “Tienen extremadamente baja ocupación y requieren una inversión que no se justifica. En esas ciudades, vamos a generar otras actividades que fomenten más la conexión entre nuestros Globers [así llaman a sus empleados] locales”, indicaron en un comunicado.

En el mismo comunicado, la empresa destacó que en el último trimestre anunciaron un crecimiento del 8% en términos de contrataciones, y que abrieron oficinas en Riyadh. “Estamos orgullosos de tener empleados en 36 países de 103 nacionalidades y seguir creciendo”, indicaron. Los cierres de las dos oficinas en la Argentina no implicarían despidos, según indicaron fuentes atribuibles a la empresa.

“La Argentina es una de nuestras operaciones más importantes con más de 5000 personas. Que los Globers se junten, compartan ideas y fomenten nuestra cultura es parte fundamental de la historia de Globant. Hoy contamos con Globers en 140 ciudades, en todas las provincias del país, y oficinas propias en 12 ciudades”, añade el texto.

La caída de la acción del unicornio comenzó tras la publicación de los resultados financieros en mayo: la compañía reportó ingresos por US$611 millones, un número por debajo del esperado por analistas del mercado -apuntaban a US$625 millones-. El beneficio por acción también fue inferior al esperado: US$1,50 dólares contra US$1,60. Lo que terminó de desatar la desconfianza inversora fue el recorte en las proyecciones para el segundo trimestre y para todo 2025.

En el informe de resultados, Globant advirtió sobre una desaceleración en la demanda de servicios digitales por parte de grandes empresas, especialmente en los Estados Unidos, su principal mercado. Después de la presentación, en 24 horas, el ADR llegó a caer un 29% intradía y cerró con una pérdida acumulada de más del 23%, una de las peores performances diarias de su historia bursátil.

En este marco, la empresa comandada por Martín Migoya anunció a comienzos de junio un nuevo modelo de negocios que busca dar un giro a su estrategia: la introducción de “AI Pods”. Se trata de soluciones de inteligencia artificial provistas bajo un esquema de suscripción mensual, inspirado en plataformas como Netflix.

Estos “pods” integran tecnologías de IA con supervisión humana para ofrecer procesos automatizados y escalables, especialmente diseñados para sectores como retail, energía y servicios financieros. Según explicaron desde Globant, se trata de un enfoque que apunta a simplificar la adopción de IA por parte de empresas, brindando predictibilidad en costos y mayor eficiencia operativa.

Migoya presentó la iniciativa como una reinvención del modo en que las organizaciones consumen tecnología, y aseguró que los primeros casos de implementación muestran mejoras sustanciales en productividad y reducción de tiempos.

“AI Pod es inteligencia artificial agéntica, orquestada y supervisada por expertos de Globant. Se trata de un nuevo modelo de consumo de tecnología, alineado con resultados, no con el esfuerzo. Hasta ahora veníamos trabajando con proyectos que se podían cobrar por horas o por precio fijo. Este lanzamiento representa una tercera modalidad, y se trata de un desarrollo 100% nuestro. Somos pioneros en esta modalidad, que permite hacer más tangible y transparente a nuestros servicios. Hace un año comenzamos con las pruebas con algunos de nuestros cliente y muchos ya lo están adoptando en los sectores petrolero, retail y financiero“, explicó a LA NACION Migoya en ese momento. “Esto no es una simple evolución: es una ruptura total con lo que ofrece hoy nuestra industria. Es servicios como software: continuos, inteligentes y orientados a resultados, no a esfuerzos”, dijo.