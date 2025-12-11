Guilherme Nazar: “La inestabilidad económica fue una tempestad perfecta que facilitó la adquisición de usuarios”

DUBÁI.- Desde su lanzamiento en 2017, Binance se consolidó como el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Con un ascenso meteórico, atravesada por episodios regulatorios complejos —incluida la causa en Estados Unidos que derivó en la salida de su fundador—, la compañía logró adaptarse y hoy sigue siendo un termómetro del ecosistema cripto. Recientemente, la empresa anunció que alcanzó los 300 millones de usuarios. Un hito que muestra el peso de la plataforma.

En una entrevista con LA NACION, en el marco de la Binance Blockchain Week realizada en Emiratos Árabes Unidos, Guilherme Nazar, vicepresidente para Latinoamérica, analiza el presente y el futuro de la región dentro de la estrategia global de la compañía. Además, aborda la evolución regulatoria en países como la Argentina y Brasil, y el potencial de la tokenización y los pagos cripto como motor de inclusión financiera.

-Desde que asumiste el cargo en 2024, ¿cuál creés que fue tu mayor logro?

-En términos de logros, creo que inicialmente reconozco que son herencias. Así que heredé una región que ya estaba, en mi visión, en un camino positivo. Pero creo que el principal logro de Latinoamérica que creo que fue de mi gestión es darle visibilidad de la región al liderazgo global. Porque estamos lejos, ¿no? El liderazgo global está aquí [Dubái]. La mayoría de los líderes están aquí. Así que creo que estreché la relación con los líderes globales. Pude dar mayor visibilidad a la región. Y con eso, traer a la región productos globales o más recursos. O un entendimiento mejor, un entendimiento mayor, de las necesidades locales.

-Hablando de necesidades locales, en Latinoamérica las regulaciones avanzan de un modo dispar. ¿Cómo manejan estos ritmos diferentes desde la empresa? ¿Cómo sería una buena guía regulatoria para los países de Latinoamérica?

-El hecho de que el desarrollo regulatorio no sea uniforme no es un gran problema. Tenemos equipos. Intentamos dividir la región en equipos locales. Porque el ritmo [de implementación de cada regulación] no está en nuestras manos. Está en manos del Gobierno. Nuestra fortaleza es incidir. Empujar. Para que un mercado, un país, especialmente uno importante como Argentina, esté abierto a nuestra industria. Y la región, más allá de que hoy solo haya tres regulaciones escritas -El Salvador, Argentina y Brasil-, no es una región que sea contraria al mundo cripto. No hay un país que sea contrario a cripto.

Ahora, en términos de regulación, nos encanta la regulación de Argentina. Porque está llegando lentamente. Empezamos con un régimen de registro. Con la CNV y la UIF. Importante para sacar a la luz las plataformas que están operando para usuarios argentinos, por supuesto. No es lo suficientemente libertaria como para traer estafadores. Pero tampoco es tan rigurosa como para hacer que las plataformas no quieran estar. O que haga que la innovación no avance. Es un buen ejemplo. Entiendo que con los años habrá evoluciones. Algunas evoluciones que pueden venir de la CNV o del mercado.

-Hablemos entonces de los productos para la región. En los próximos años, ¿cuál de estas innovaciones o proyectos de Binance para Latinoamérica te genera más interés?

-Todos los países de Latinoamérica son emergentes. Aunque haya distintos avances, todos los mercados son emergentes. Con una tasa de adopción bancaria muy limitada. Muy baja. Entonces creo que la tecnología blockchain, la industria cripto, puede ser una herramienta muy poderosa de empoderamiento financiero. Y el producto de pagos, para mí, es como un sueño. Porque vos estás en Argentina y ganás pesos. Pesos argentinos es lo que te va a pagar tu empresa. Podés hacer un cambio instantáneo. Podés hacer un cambio instantáneo para las criptomonedas, para los dólares estables, protegiendo su capital, protegiendo contra la inflación en una moneda más fuerte. Y a lo largo del mes, cuando está pagando por su renta, por la cena, el almuerzo, las medicinas, los deportes, la escuela del chico, podés pagar con cripto utilizando un QR interoperable. Los establecimientos van a recibir como quieran, en pesos rendidos, pero tú no tienes que volver. Entonces, para mí esto es increíble, es como un círculo completo.

Y creo que la evolución de algunos proyectos de ley en los Estados Unidos, como el Genius Act, el Clarity Act —principalmente el Genius Act—, va a impulsar las stablecoins y las transacciones financieras, habiendo una convergencia del mercado cripto con el mercado financiero tradicional. Esa es la visión que yo tengo.

-Estamos viendo que los exchanges descentralizados crecen en usuarios, sobre todo para traders con más experiencia. ¿Ves ahí una migración de usuarios o ves una competencia contra los exchanges descentralizados?

-Claro que vas a tener una competición por usuarios o por la plata, por el trading volume. Pero, de la misma manera que nosotros vemos la competición con otras plataformas centralizadas, para nosotros es positivo para las personas, para los usuarios, y eso nos pone en el suelo —en inglés se dice “keep ourselves on our toes”— de una manera muy humilde, de siempre continuar innovando o trayendo experiencias mejores. Entonces, los usuarios, los inversores, van a tener la opción de estar en DEX o en CEX y escoger. Pero para nosotros no cambian nuestros esfuerzos de siempre poner al usuario al centro e intentar entender, comprender el dolor, oportunidades de mejorías y feedbacks.

-Y con respecto a los bancos tradicionales, en la Argentina hay bastante interés de algunos bancos de empezar a ofrecer productos cripto. ¿Ahí cuál sería el diferencial de Binance?

-Para mí es muy positivo. Cuantas más plataformas —sean bancos, CEX— estén ofreciendo servicios cripto, productos cripto para los usuarios de un país, es más una señal del potencial. Una industria que no va bien no tiene competición. Eso por un lado. Creo que, en el caso de las bancas tradicionales, nuestro papel es de cooperación; es un mix de competición con cooperación. Lo que quiero decir: podemos hacer el B2B2C, porque nosotros somos el mayor proveedor de infraestructura y de liquidez. En el caso de las bancas, pueden utilizar nuestra liquidez. Pueden conectar su servicio con nuestra liquidez. Entonces vemos a las bancas como un potencial cliente nuestro, pero un cliente no individual, un cliente corporativo.

-Hablaste antes de la importancia de las stablecoins en economías latinoamericanas. En la Argentina fueron el primer driver para atraer nuevos usuarios a las plataformas cripto en los últimos años. Ahora aparentemente se está estabilizando la macroeconomía, ¿pensás que puede ser un desafío para seguir atrayendo nuevos usuarios?

-No lo veo como un desafío. Claro que estoy de acuerdo en que la inestabilidad económica fue una tempestad perfecta que facilitó la adquisición de usuarios para cryptocurrency. Pero en mercados donde la economía no pasó por tantas inestabilidades, también tenemos una adquisición muy fuerte. Entonces, el mercado cripto es agnóstico de crisis, o de tasa de inflación alta, o de instabilidad. Estas cosas son variables que pueden ayudar, sí, pero también cambian, y continuaremos trayendo nuevos usuarios.

Vamos a pensar, por ejemplo, en Brasil. Brasil no tiene una tasa de inflación histórica tan alta como Argentina en los últimos años, y es un mercado que tiene una adopción tan alta como Argentina. Creo que el último dato es una tasa de adopción de 20%, y Brasil 17%. Entonces puede ayudar momentáneamente, pero no es el único factor.

-¿Cómo ves la evolución del ecosistema cripto en Latinoamérica en los próximos cinco años?

-Veo que las stablecoins son el mayor suceso de los RWAs. Cuando decimos real world assets, la gente está hablando más de assets que aún no han sido tokenizados: assets, ingresos fijos. Pero la currency fiat —el dólar— ha sido el mejor ejemplo de real world asset que ha sido tokenizado. Entonces, yo veo que el futuro de la industria para los próximos cinco años es más y más volumen y una cantidad mayor de real world assets que están siendo tokenizados; el sistema financiero siendo tokenizado y luego convergiendo. Veo que el sistema financiero como lo conocemos hoy está siendo totalmente, o en mayor extensión, tokenizado y llevado a la blockchain, que es una tecnología más barata, más segura y más rápida.