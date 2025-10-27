La historia detrás del popular “posnet” que revolucionó la manera de comprar y vender en Argentina

En los albores de la prehistoria digital, hace treinta años, la forma de pagar con tarjeta de crédito en Argentina era bastante rudimentaria, como una especie de coreografía de cupones de papel y paciencia.

El comerciante tomaba la tarjeta del cliente, la colocaba en una “impresora” manual, hacía correr una suerte de manija y estampaba los datos del plástico sobre papel carbónico (antes, incluso, se ponía tinta en un rodillo). Ese cupón viajaba luego al banco y la transferencia real podía demorar días, incluso de un mes al otro.

Primera “impresora” manual para estampar los datos de las tarjetas en los papeles carbónicos. El comerciante tomaba la tarjeta del cliente, la colocaba en una “impresora” manual, hacía correr una suerte de manija y estampaba los datos del plástico sobre papel carbónico Verifone

En 1995, este panorama comenzó a cambiar, poco a poco, radicalmente. Una empresa, que inicialmente operaba bajo el nombre de HP Argentina, se propuso desterrar el papel y el carbónico, y agilizar los procesos de acreditación de las compras. Esa empresa era Verifone, y su llegada al país marcó el inicio de la una revolucionaria digitalización en el punto de venta.

El dispositivo que cambió la manera comprar con tarjeta

Si bien globalmente ya era un jugador establecido, la operación local de Verifone se convirtió en pionera al introducir las primeras terminales electrónicas en el mercado argentino.

Estos dispositivos tenían la “increíble” capacidad de “leer” las tarjetas de crédito y, mediante una conexión con una línea telefónica, hacían el clearing (la liquidación) de forma casi instantánea, siempre que el teléfono funcionara, como si fuera una especie de primitiva internet “dial up”.

El histórico modelo “395” de Verifone reconocido como el famoso “Posnet”. Estos dispositivos tenían la “increíble” capacidad de “leer” las tarjetas de crédito y, mediante una conexión con una línea telefónica, hacían la liquidación Verifone

Este dispositivo no solo aceleró el comercio, sino que redefinió la experiencia de compra. La asociación fue tan fuerte que, para muchos argentinos, el nombre de la red de pagos que los adoptó inicialmente, el “posnet”, se hizo sinónimo de la propia terminal Verifone.

Desde entonces, la trayectoria de la compañía en el país ha sido una constante y evolutiva migración tecnológica:

Del teléfono al 5G: Verifone lideró el salto de las conexiones seriales y dial-up a las redes LAN, celular y, más recientemente, el despliegue de 5G, garantizando que el pago sea siempre instantáneo, no importa dónde se realice.

Verifone lideró el salto de las conexiones seriales y a las redes LAN, celular y, más recientemente, el despliegue de 5G, garantizando que el pago sea siempre instantáneo, no importa dónde se realice. Y de la banda magnética al Contactless: También impulsaron la seguridad en las transacciones con la adopción masiva de la tecnología de chip (EMV).

Ahora, la compañía mira hacia el futuro con soluciones como Tap to Phone, que convierte un simple smartphone con NFC en una terminal de pago, eliminando la necesidad de un dispositivo hardware adicional.

El modelo actual V660p, el POS con mayor tecnología de la compañía hasta el momento. La trayectoria de Verifone en el país ha sido una constante y evolutiva migración tecnológica Verifone

Con más de 300.000 terminales activas y una robusta infraestructura de servicio técnico que cubre todo el territorio argentino, Verifone no solo vende dispositivos; también mantiene en funcionamiento la arteria del comercio argentino.

El nuevo horizonte: un comercio sin límites

Si bien la terminal del hardware ha sido la cara visible de Verifone por décadas, el enfoque actual es mucho más amplio. La empresa busca desmantelar lo que denominan “la trampa de la complejidad en los pagos”: esos sistemas aislados que dificultan las integraciones y frenan el crecimiento de los comercios.

A nivel global, la compañía es un gigante que procesa más de 14 billones de transacciones al año y mueve unos USD 8 billones en valor, siendo socio del 75% de los principales retailers del mundo. En Argentina, este liderazgo se traduce en ofrecer un ecosistema unificado y flexible que le permite a las empresas:

Integrar mundos: Unificar sin fricciones la venta en e-commerce con la experiencia en la tienda física.

Unificar sin fricciones la venta en con la experiencia en la tienda física. Pioneros en lo que viene: Explorar la próxima frontera del pago, como la autenticación biométrica. Este avance permitirá a los comercios reconocer la identidad digital de sus clientes en la tienda, abriendo la puerta a servicios ultra-personalizados y una seguridad de vanguardia.

Equipo de Verifone (de izq a der) Juan Cruz Ortiz, Sales Manager ConoSur; Juan Manuel Perez; Head de ConoSur; Federico Vilanova, EVP, Head de LATAM; Gerardo Sacco y Federico Díaz ambos Co-Founders de Focus Technology. A nivel global, la compañía es un gigante que procesa más de 14 billones de transacciones al año y mueve unos USD 8 billones en valor, siendo socio del 75% de los principales retailers del mundo. En Argentina, este liderazgo se traduce en ofrecer un ecosistema unificado y flexible Verifone

Como resume Federico Vilanova, Head de Verifone para América Latina, tres décadas ininterrumpidas en el país son la prueba de que su visión va más allá de la terminal popularmente conocida como “posnet”: “Hemos construido lo que llamamos una red de pagos ilimitados buscando potenciar experiencias de compra distintivas y fáciles para todos, en todas partes”.

De esta manera, Verifone cumple 30 años en Argentina y celebra no solo su permanencia, sino su papel como el socio estratégico que sigue impulsando la evolución de cómo compramos y vendemos en el país.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.