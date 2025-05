Marie-Laure Delarue: “La inteligencia artificial cambió varias cuestiones de fondo en la práctica de auditoría”

En un contexto donde la tecnología transforma de manera acelerada cada industria, la auditoría atraviesa uno de los cambios más profundos de las últimas décadas. “La inteligencia artificial modificó cuestiones estructurales en nuestra práctica”, afirmó Marie-Laure Delarue, socia global de Auditoría en EY, durante su visita a la Argentina. Con casi 20 años en la firma y cinco al frente del área de Assurance, Delarue lidera una práctica que reúne a más de 120.000 profesionales y representa el mayor negocio de EY.

La ejecutiva francesa viajó al país para participar de una reunión estratégica en Bariloche, que convocó a cerca de 100 líderes regionales de cada línea de servicios: Assurance -que incluye Auditoría, Forensics, Sustentabilidad, Technology Risk y Consultoría contable-; Impuestos; Consulting; Servicios financieros-; y Estrategia y transacciones. En un ambiente distendido pero con foco de negocios, el encuentro de la firma -reconocida como una de las Big Four, junto a Deloitte, KPMG y PwC- sirvió para revisar las metas proyectadas al 2030, una hoja de ruta que busca alinearse a los cambios que enfrentan a nivel regional y global.

“La performance de EY Argentina me sorprendió por su desempeño en términos de mercado, penetración, calidad y retroalimentación de los equipos y los clientes. Siempre es un placer venir y ver qué impulsa esto, cuál es la clave del éxito de Argentina. Además, me alegra ver que el entorno económico parece estar mejor y es más propenso a atraer inversiones, no solo locales, sino también internacionales”, aseguró Delarue.

La ejecutiva francesa viajó al país para participar de una reunión estratégica en Bariloche Fabián Marelli

-¿Cómo ve el clima de negocios en la Argentina?

-El clima de negocios mejoró realmente. Entiendo que pasaron momentos difíciles y todavía hay muchas incertidumbres, pero creo que la situación se estabilizó y la inflación es un indicador muy claro de ello. Esto es muy positivo para los negocios, para la generación de proyecciones, para trazar una perspectiva razonable y para construir cosas de forma sostenible.

-¿Cómo impactan (o impactarán) las políticas macroeconómicas de Estados Unidos en los mercados, especialmente en los latinoamericanos?

-Las políticas de Estados Unidos crean incertidumbre y sabemos que la incertidumbre tiene un costo. En cualquier parte del mundo, la incertidumbre se traduce en una menor capacidad de previsión y representa un obstáculo para el crecimiento económico , lo que nos obliga a adaptarnos. Tanto nuestros clientes como nosotros estamos aprendiendo a responder a estos cambios, aunque no es una tarea sencilla, ya que las fuentes de incertidumbre son siempre distintas. Hoy, la incertidumbre proviene de Estados Unidos, pero antes fue causada por la pandemia o por los rápidos avances tecnológicos, por ejemplo.

-¿Qué cambios introdujo la aplicación de tecnologías, como inteligencia artificial, en las tareas de auditoría?

-La tecnología siempre cambió el modo en que trabajamos, pero la inteligencia artificial, particularmente, cambia otras cuestiones de fondo: pasamos de un escenario en el que las personas realizan las tareas a otro en el que un agente de inteligencia artificial realiza las tareas y las personas supervisan sus resultados. Este es un gran cambio y un desafío, porque tenemos que garantizar que sea 100% seguro . Al adoptar estas tecnologías, incluso cuando parecen inocentes, es fundamental actuar con cautela. Todo lo que se diseña y se implementa debe ser adecuado para su propósito, y las personas que utilizan estas herramientas deben comprender tanto sus beneficios como sus riesgos. No deben asumir que todo lo que produce una herramienta de IA debe ser tenido en cuenta: es necesario incorporar una revisión humana, un segundo nivel de análisis, que permita validar, ajustar y enriquecer los resultados.

-¿Cómo se incorporan las cuestiones ESG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo, por sus siglas en inglés) en la práctica de auditoría?

-Dependiendo de cada región, ESG se convirtió en un tema de reporte mandatorio. En 2023, por ejemplo, entró en vigencia la normativa CSRD (Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad) en Europa, que exige a las empresas informar sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza . Y así, este año, las grandes compañías alcanzadas ya presentaron sus reportes sobre 2024. Este fue un gran curso de aprendizaje e implicó una fuerte inversión. En EY contamos con una ventaja: ofrecemos Servicios de Cambio Climático y Sustentabilidad (CCaSS, por sus siglas en inglés). Contamos con un equipo de especialistas, expertos en clima y en derechos humanos, que colabora con la evaluación e implementación de prácticas de reporting de información no financiera y ayudó a nuestros auditores en sus tareas. 2024 fue un buen primer año.

-¿Cambió el foco en las prácticas de auditoría, a la hora de generar confianza en los mercados capitales?

-Nuestro objetivo es generar confianza en la información que las empresas divulgan: si se confía en la información, se puede invertir, evaluar, elegir y desinvertir. Durante años, las firmas de auditoría brindaron confianza y transparencia, principalmente, en materia de contabilidad. No obstante, ahora la prioridad se centra en los criterios ESG y, cada vez más, en el uso de la IA . Cada vez más, nuestros reguladores y clientes nos piden que utilicemos las habilidades que hemos perfeccionado y desarrollado en contabilidad, en muchas otras áreas. Para ser honestos, ESG no tiene nada que ver con la contabilidad: se trata de utilizar las habilidades de los auditores en temas totalmente diferentes para generar confianza. Tenemos también grandes clientes tecnológicos que nos piden garantías sobre cómo utilizan esta tecnología, porque en todas partes del mundo existe una brecha de confianza. Nuestra profesión está aquí para cerrar esta brecha y garantizar que toda la información divulgada por las empresas haya sido evaluada y certificada de forma independiente. Y no descartamos que en el futuro, quizás, realicemos auditorías mucho más puntuales, porque se les pedirá a las empresas que divulguen cada vez más información. Con el uso de la tecnología, la tarea será más fácil y, por lo tanto, probablemente el ritmo de divulgación de información al mercado se agilice.

-¿Cuáles son los principales desafíos que la industria enfrenta?