Meta estaría probando con robots para gestionar sus centros de datos

Según empleados actuales y antiguos colaboradores de Meta familiarizados con los proyectos de la compañía, la tecnológica estaría haciendo pruebas de robots, para ejecutar tareas dentro de sus centros de datos. Así lo informó el medio Wired, quien también aseguró que la medida permitiría a la empresa ahorrar en costos laborales, en un contexto en el que el gasto en infraestructura en IA continúa aumentando.

El medio entrevistó a varios empleados de Meta -quienes pidieron mantenerse en anonimato- que aseguraron que la empresa está utilizando robots y hardware de varios proveedores diferentes, entre ellos, Watney Robotics, Kinova y ABB.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 18: Meta CEO Mark Zuckerberg arrives to the Los Angeles Superior Court at United States Court House on February 18, 2026 in Los Angeles, California. A 20-year-old California woman sued Meta and YouTube accusing them of building addictive platforms causing harm to children. Jill Connelly/Getty Images/AFP (Photo by Jill Connelly / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JILL CONNELLY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre las evaluaciones que los empleados describieron que Meta ya está haciendo con robots, se incluye el cambio de los cables de red. También habrían evaluado si un brazo robótico Kinova Gen3 podría utilizarse para apagar y encender los servidores o cortarles el suministro eléctrico.

“Pensábamos que los que realizábamos las tareas físicas estábamos a salvo durante un tiempo, pero ya no es así”, afirmó uno de los trabajadores a Wired. El medio también agregó que Francis Brennan, el vocero de la empresa, aseguró que “Estados Unidos se encuentra en medio del mayor auge de infraestructuras desde la Segunda Guerra Mundial y hay una gran escasez de trabajadores cualificados para cubrir los puestos; necesitamos más trabajadores, no menos”.

Al mismo tiempo, citaron al director senior de robótica de Meta, Eric Xu, quien señaló en una conferencia del año pasado que, entre los planes de largo plazo de la compañía figura el despliegue de robots en los centros de datos, con la idea de agilizar la respuesta ante incidentes, monitorear las instalaciones y realizar tareas de mantenimiento preventivo.

Según Wired, Meta ya está utilizando robots en algunos centros de datos de la empresa vectorfusionart - Shutterstock

Los especialistas que suelen apoyar este tipo de automatizaciones, sostienen que los robots podrían ocuparse de tareas más repetitivas y peligrosas para el ser humano. Además, podrían suplir la falta de mano de obra cualificada que se necesita para ciertos puestos.

Según Wired, Meta ya está utilizando robots en algunos centros de datos de la empresa, entre los que figuran los de Iowa y Virginia, según personas familiarizadas con los proyectos. Se trata de los robots de arrastre y de inventario, aunque explican que todavía cuentan con algunas limitaciones, que hacen que necesiten de personas que los gestionen o les faciliten ciertas tareas en los procesos.

Una de las críticas que se le hace a la empresa es que su centro de datos de Altoona, Iowa, -su mayor complejo de centros de datos- fue inaugurado en 2014 y todavía goza de varios años de exención del impuesto sobre bienes inmuebles. Tal como asegura Wired, la ciudad habría justificado ese beneficio por los empleos que genera en la zona y el prestigio que aporta. Pero en un contexto en que la empresa plantea mayor automatización de tareas, el argumento inicial parecería flaquear.