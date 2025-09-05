Miles de millones en juego: cómo prospera el clan Trump en el mundo cripto

El vínculo de la familia Trump con el mundo cripto es estrecho desde hace al menos un año. Es que en septiembre de 2024 -aún siendo candidato- Donald Trump anunció la creación de World Liberty Financial (WLFI), su propia criptomoneda.

Esta semana el activo vivió un hito, que enriqueció a los Trump: salió al mercado abierto y ya puede comprarse y venderse en plataformas como Binance, aunque los tokens de los fundadores y otros miembros del proyecto siguen bloqueados y aún no están a la venta.

Según datos de la página web CoinMarketCap, la cotización se disparó en las plataformas de criptomonedas el lunes por la mañana, y en menos de una hora se intercambiaron unos US$1.000 millones en tokens.

En septiembre de 2024 Trump anunció la creación de su propia criptomoneda Shutterstock

En tanto, el martes la criptomoneda alcanzó una capitalización de US$6.000 millones, aunque con las horas descendió un 9%, hasta los US$5.400 millones.

Trump -nombrado “cofundador emérito” del proyecto- y su familia poseen casi una cuarta parte de la oferta total de WLFI, cofundada por los tres hijos del mandatario.

Los otros negocios

Pero ese no es el único negocio de los Trump con las cripto. Es que Eric Trump, el segundo hijo del mandatario, posee aproximadamente el 7,5% de American Bitcoin Corp., según cálculos de Bloomberg. La compañía, formada con poco más que la tecnología de otra firma y un montón de papeleo, comenzó a cotizar en el Nasdaq el miércoles.

Las acciones de American Bitcoin cerraron a $8,04 en Nueva York el martes, tras haber aumentado más del doble en la sesión. La compañía afirma que acumulará Bitcoin utilizando maquinaria en Nueva York, Alberta y Texas, proporcionada por otra empresa de criptomonedas llamada Hut 8 Corp.

Donald Trump y Eric Trump

“Estoy increíblemente orgulloso de American Bitcoin”, dijo Eric Trump en un mensaje de texto. “Hemos puesto todo nuestro empeño en la empresa y hoy es solo el comienzo”.

El debut en el mercado público estadounidense de Bitcoin sigue a una serie de transacciones indirectas que allanaron el camino para que Eric Trump y su hermano Donald Trump Jr. se beneficiaran nuevamente de la adopción generalizada de las criptomonedas bajo la administración de su padre.

Su participación en la empresa, de hecho, vale alrededor de US$548 millones

Lo anterior se suma a una ola de empresas de criptomonedas que reclutan a los hijos de Trump para puestos destacados. Ambos forman parte de un grupo que posee el 98% de la empresa recién salida a bolsa, según documentos públicos.

La fortuna de más de US$6.400 millones de la familia Trump crece gracias a diversos nuevos proyectos de criptomonedas. Si bien la riqueza de Eric Trump no se desglosa individualmente en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su participación en Bitcoin estadounidense supera el valor de 13 propiedades de golf y resorts de Trump, según el índice.

La fortuna de la familia Trump sigue creciendo, en parte gracias a las criptomonedas Archivo

“Somos increíblemente afortunados en la vida con o sin este esfuerzo”, señaló Eric Trump cuando se le preguntó sobre el valor de sus acciones de Bitcoin estadounidense en Bloomberg Television el miércoles.

La cotización de American Bitcoin se produjo en menos de un año. Surgió de una entidad recién creada, American Data Centers, creada por un pequeño banco de inversión llamado Dominari, al que también asesoran los Trump . Posteriormente, recibió equipos de minería de Hut 8 a cambio de una participación mayoritaria en la nueva empresa.

American Bitcoin dijo que se fusionaría con Gryphon Digital Mining Inc., que cambió su nombre y símbolo a ABTC en el Nasdaq.

La capitalización bursátil de la firma se situó el miércoles en aproximadamente US$7.200 millones. En el trimestre finalizado en junio, registró un beneficio neto de US$3,4 millones sobre US$30,3 millones en ingresos.