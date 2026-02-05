“La suerte está echada”. Con esa expresión, también conocida en latín como “Alea iacta est”, Julio César cruzaba el río Rubicón con sus legiones, en el año 49 a. C., en un acto que hoy puede parecer intrascendente, pero que en ese entonces era sinónimo de rebelión, porque equivalía a declarar la guerra al Senado. Esa misma frase podría repetirse hoy en el ecosistema de las inteligencias artificiales, porque una nueva batalla ha empezado entre las distintas herramientas de IA, para la que parecería que no hay vuelta atrás.

En concreto, Claude, plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Anthropic, aprovechó la exposición que supone el Super Bowl LX y proyectó durante el mega evento de fútbol americano cuatro avisos que criticaban la reciente medida de ChatGPT de incorporar publicidades en su sistema. Además, a lo largo de los siguientes días, continuaron publicando en redes videos cortos que mantuvieron viva la parodia.

Efectivamente, a mediados de enero, OpenAI, compañía dueña de la reconocida IA, anunció que ChatGPT comenzará a incluir anuncios relacionados con las conversaciones de los usuarios en el plan gratuito y en la suscripción de ChatGPT Go. Aunque la empresa explicó que se trata de una incorporación escalonada, que comenzaría en Estados Unidos, para los usuarios mayores de 18 años que hayan iniciado sesión en los planes Gratis y ChatGPT Go, Claude no demoró en responder con avisos difundidos bajo el lema: “Ads are coming to AI. But not to Claude. Keep thinking“, que en español significa: ”Los anuncios están llegando a la inteligencia artificial, pero no a Claude. Seguí pensando".

Entre los videos difundidos, figura uno titulado “Betrayal” (traición), en donde se muestra a un joven conversando durante una sesión de terapia con una mujer -que habla con el tono de un asistente de IA- sobre la relación difícil que tiene con su madre. Luego de brindarle algunos consejos, la consulta es interrumpida abruptamente por una publicidad encubierta que la psicóloga transmite: “Pero si la relación no puede arreglarse, encuentra conexión emocional con otras mujeres mayores, en Golden Encounters".

Otro de los videos muestra a un joven haciendo dominadas, pidiendo consejos de entrenamiento a un hombre, que también actúa como una especie de chatbot. La respuesta, que empieza con consejos técnicos, se interrumpe abruptamente para venderle las plantillas “StepBoost Max”, junto con un código de descuento.

La estrategia de Claude no se terminó ahí, ya que la empresa también se encargó de difundir un artículo en donde explica su postura “anti-anuncios”. Entre los argumentos que exponen para defender su perspectiva señalan: “Incluir anuncios en las conversaciones con Claude sería incompatible con lo que queremos que Claude sea: un asistente genuinamente útil para el trabajo y para la reflexión profunda”.

Más adelante, enfatizan que Claude permanecerá sin publicidad y agregan: “Ser genuinamente servicial es uno de los principios fundamentales de la Constitución de Claude, el documento que describe nuestra visión del personaje de Claude y guía cómo entrenamos al modelo. Un modelo de negocio basado en la publicidad introduciría incentivos que podrían ir en contra de este principio".

El anuncio inevitablemente traslada a la famoso campaña de publicidad “I’m a Mac”/“I’m a PC”, una idea de Apple difundida hace unos 20 años, que también “planteaba la guerra” a uno de sus competidores. En los diferentes spots aparecían dos personas, con personalidades repetidas: un joven relajado y creativo que decía “I’m a Mac” y, por otro lado, un hombre más rígido, trajeado y torpe que decía “I’m a PC”.

En definitiva, a través de una personificación, mostraban o hablaban de las computadoras que cada compañía vendía: mientras que Mac sugería ser una computadora simple, cool, intuitiva, creativa y moderna, la PC de Microsoft (aunque no lo nombraba directamente) hablaba de un producto complicado, anticuado y con errores. Con este anuncio, sentaban una polarización de bandos, que hoy se replica en la “guerra” de las inteligencias artificiales.

Del otro lado, el CEO de Open AI, Sam Altman, no demoró en contraatacar. En primer lugar, confesó que los videos le resultaron divertidos, pero inmediatamente explicó que esos anuncios distan de ser un reflejo de las publicidades que incluirán en ChatGPT: “Me pregunto por qué Anthropic optaría por algo tan claramente deshonesto. Nuestro principio más importante para la publicidad es que no haremos exactamente eso; obviamente, nunca publicaríamos anuncios como los presenta Anthropic. No somos tontos y sabemos que nuestros usuarios lo rechazarían”.

First, the good part of the Anthropic ads: they are funny, and I laughed.



But I wonder why Anthropic would go for something so clearly dishonest. Our most important principle for ads says that we won’t do exactly this; we would obviously never run ads in the way Anthropic… — Sam Altman (@sama) February 4, 2026

Confesó que no se esperaba que un anuncio de ese estilo se transmitiera en el Super Bowl y justificó la decisión de incluir publicidades en su plataforma: “Creemos que todos merecen usar IA y estamos comprometidos con el acceso gratuito, porque creemos que el acceso crea autonomía”.

En este punto, atacó a Claude y agregó: “Anthropic ofrece un producto caro a personas adineradas. Nos alegra que lo hagan y nosotros también lo estamos haciendo, pero también creemos firmemente que necesitamos llevar la IA a miles de millones de personas que no pueden pagar suscripciones”.

Vale aclarar que Anthropic fue fundada hace unos años por exempleados de OpenAI, quienes han desarrollado Claude, un chatbot que compite con ChatGPT, Gemini y otros modelos de IA. Al describir sus valores, detallan en su página web que “la IA tiene el potencial de plantear riesgos sin precedentes para la humanidad si las cosas salen mal. También tiene el potencial de generar beneficios sin precedentes para la humanidad si las cosas salen bien. Necesitamos sombra para comprender y protegernos de los posibles resultados negativos. Necesitamos luz para alcanzar los positivos”.