Powerball: ganó la lotería con números sugeridos por ChatGPT y tomó una decisión inesperada

Carrie Edwards, residente de Virginia, Estados Unidos, ganó US$150.000 en la lotería Powerball después de pedirle a ChatGPT que la ayude a elegir los números para jugar en línea. Edwards relató que era la primera vez que participaba de la lotería de manera digital y no sabía qué combinación elegir.

Powerball, un sorteo muy popular en Estados Unidos, tiene pozos que en algunas ocasiones superan los US$1000 millones. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número adicional, el Powerball, del 1 al 26. Además, existe la opción “Power Play”, que multiplica las ganancias secundarias por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, según el número sorteado.

En medio de la duda sobre qué elegir, Edwards decidió consultar al sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. El modelo le propuso una secuencia de números y le advirtió que no existía garantía de éxito, ya que los sorteos son completamente aleatorios. Ella completó el boleto con esa combinación y activó también la función Power Play.

La combinación acertó cuatro de los cinco números principales y también el número Powerball. Según las reglas del juego, ese nivel de aciertos otorga un premio de US$50.000, que en su caso se triplicó a US$150.000 gracias a la opción adicional.

Cuando Edwards recibió la notificación en su cuenta digital, pensó que se trataba de un error o de una estafa. “Nunca había jugado online y me pareció extraño ver ese mensaje. No podía creerlo”, contó luego. Tras verificar la información en la plataforma oficial de la Virginia Lottery, confirmó que era la ganadora. Días más tarde recibió un cheque ceremonial con el monto correspondiente en un acto oficial de la lotería estatal.

Una decisión inesperada

Más allá del uso de la inteligencia artificial, lo que sorprendió fue la reacción de la ganadora. En lugar de conservar el dinero, Edwards anunció que lo donaría íntegramente a tres instituciones con las que mantiene un fuerte vínculo personal.

Carrie Edwards donó parte del premio a la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), dedicada a la investigación de una enfermedad neurodegenerativa que afectó a su esposo. Captura de pantalla 12 on your side

“En cuanto sentí esa bendición, supe lo que debía hacer. Quiero que esto sea un ejemplo para quienes, al verse afortunados, decidan ayudar a otros”, explicó Edwards al anunciar su decisión.

La propia lotería estatal celebró el gesto, destacó la generosidad de la jugadora y subrayó el impacto positivo que tendrá su contribución en las comunidades alcanzadas. Además, confirmó que se trató de la primera vez que un jugador reconocía públicamente haber utilizado un sistema de inteligencia artificial para seleccionar la combinación ganadora de un premio de esa magnitud en el estado.