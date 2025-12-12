Sam Altman, el CEO de OpenAI, anunció que wARS, la criptomoneda del peso argentino, operará en la billetera de World

Desde diciembre, los usuarios de World App -una aplicación que integra una cartera de activos digitales, herramientas de verificación de humanidad y una plataforma de mini aplicaciones- podrán operar con el peso argentino desde la aplicación y hacer compras y transferencia a todo el mundo, sin costos.

World (antes Worldcoin) es un proyecto desarrollado por la empresa Tools for Humanity, en la que Sam Altman, CEO de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, fue uno de los fundadores. La empresa es reconocida por ofrecer un “pasaporte de humanidad” a partir de una firma digital creada con el escaneo del iris, para comprobar que, entre otra cosas, no se está interactuando con un robot sino con una persona de carne y hueso, y evitar estafas automatizadas, deepfakes, robo de identidad y desinformación. Desde la compañía consideran que estas pruebas de humanidad serán cada vez más necesarias en el futuro, ya sea para una plataforma de pago como para ingresar a una red social. De hecho, según el informe Bad Bot de Imperva, los bots maliciosos representaron el 37% de todo el tráfico en internet.

World App es la aplicación móvil principal para usar World ID (es prueba de humanidad), aunque también integra otras funciones, como una cartera de activos digitales -donde se puede guardar, enviar o recibir criptomonedas como USDC-, un ecosistema de “Mini Apps” o aplicaciones pequeñas integradas (como juegos, herramientas de productividad, encuestas, chats y más), y ahora un nuevo sistema de mensajes cifrados y conectados con las identidades verificadas. En otras palabras, es un lugar donde las personas pueden comunicarse, enviar activos digitales, ahorrar, invertir y usar aplicaciones en una experiencia unificada.

Este jueves, Sam Altman y Alex Blania anunciaron novedades de la aplicación de World, durante el evento en vivo “Unwrapped”, que tuvo lugar en la sede de la compañía en San Francisco. Entre las actualizaciones que presentaron se encontraron algunas mejoras en World ID (la prueba anónima de la humanidad para demostrar que se es un ser humano real y único en línea), el lanzamiento de World Chat y la ampliación de herramientas financieras transfronterizas, que, entre otras novedades, permitirán pagos globales sin costos y la integración de criptomonedas de varios países a la aplicación, entre los que figura la Argentina.

Dentro de esas nuevas funciones financieras que integraron está la incorporación de nuevas stablecoins, entre las que figura wARS, una criptomoneda lanzada por la exchange Ripio a finales de octubre, que está respaldada 1:1 con el peso argentino (ARS). Entre otras cosas, el lanzamiento de Ripio abrió las puertas a las transacciones con pesos argentinos en la blockchain (sin pasar por intermediarios como bancos o redes tradicionales de pago), con la posibilidad de operar globalmente, 24/7. El activo es emitido por Ripio y está respaldado por reservas depositadas en instituciones financieras autorizadas.

Ahora, con la integración de esta stablecoin en la plataforma de Sam Altman, los usuarios de World App en Argentina podrán hacer transferencias, depositar y retirar fondos en su moneda local, y realizar pagos desde World Wallet usando la stablecoin wARS. “Antes, para usar pesos argentinos, debían recurrir a bancos u otras billeteras, pero ahora estará todo integrado dentro de una misma aplicación”, explicó a LA NACION Tiago Sada, Chief Product Officer de Tools for Humanity.

Join Alex Blania y Sam Altman en la presentación de las mejoras de World App World

Pero las novedades financieras de la versión actualizada de World App no se quedan ahí. La empresa sumó la posibilidad de crear “cuentas globales” que permitirán hacer transferencias a cualquier parte del mundo, sin costos adicionales y usando monedas locales de otros países u otras criptomonedas. “En el aspecto financiero, el mundo está muy fragmentado; toma días hacer transacciones internacionales e implican costos altísimos. En World podés enviar transferencias a cualquier persona del mundo, sin costos (ya que, al evitar que bots hagan transacciones, la cantidad de operaciones que se hacen baja y World puede asumir el costo de ellas) y con la seguridad de que se envían a personas", agregó.

La Argentina es uno de los primeros mercados donde están habilitando estas cuentas globales. “Nos emociona mucho el caso de la Argentina, porque tenemos muchos usuarios; en Buenos Aires, más del 25% de los adultos se han verificado con World ID”, detalla Sada.

Además, ahora habrá mayor variedad de stablecoins en la billetera, entre las que se encuentran la ya mencionada criptomoneda argentina con un valor uno a uno con el peso local y más de 100 activos más (entre los que estarán USDC, EURC, wMXN, wCLP, wBRL, wPEN y wCOP, sin comisiones dentro de la aplicación). También cuenta con una herramienta llamada “Earn”, que permite hasta un 16% de rentas. Vale aclarar que todas las funcionalidades se habilitarán progresivamente entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Un orbe con el que se escanea el iris de una persona para generar una prueba de humanidad para usar en transacciones online Anibal Greco

“World App se está convirtiendo en la primera billetera de autocustodia donde la gente realmente puede usar el poder de las criptomonedas en su vida diaria”, agregó Sada quien señaló que stablecoins como wARS son un cambio de paradigma: “Hacen que los pagos se sientan familiares, rápidos y accesibles para todos. Y con uno de cada cuatro adultos en Buenos Aires ya verificado como humano, el impulso es real”.

Otros anuncios

Hoy World App es utilizada por casi 40 millones de personas; además, la aplicación se convirtió en septiembre en la billetera digital más utilizada del mundo por usuarios activos mensuales, según SensorTower. Pero las actualizaciones de la aplicación suman otros cambios y adquisiciones.

Se incorporarán más de 100 criptomonedas para operar a través de la billetera Branislav Nenin - Shutterstock

Una de las principales novedades de ayer fue el lanzamiento de World Chat, que permitirá contar con una red de mensajería entre humanos verificados. Los mensajes están cifrados de extremo a extremo y cuentan con fotos de perfil resistentes a deepfakes. El chat también permite enviar o solicitar activos digitales a la dirección de la billetera de su contacto directamente dentro del chat, en múltiples países y sin comisiones dentro de la app.

La empresa también presentó nuevas capacidades de World ID, para hacer que las interacciones digitales sean más confiables, especialmente en áreas sensibles como las citas en línea. La verificación de humanidad consiste desde hace tiempo en escanear el iris de las personas -de manera voluntaria- para la creación de firmas digitales únicas y anónimas. Estas se utilizan para probar, en un entorno digital inevitablemente intermediado, que alguien es, en efecto, una persona.

Entre las nuevas implementaciones en esta área, está la verificación de edad con preservación de la privacidad (las personas podrán demostrar que están por encima de cierta edad sin revelar detalles de su identidad) y la insignia de humano verificado, para reducir la suplantación de identidad en plataformas de citas, dos cambios que estarán integrados en Tinder.