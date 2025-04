Tinder quiere que hables con un bot de IA antes de hacerlo con un humano

¿Creés que tenés chamuyo? Es hora de poner tu habilidad a prueba con el último lanzamiento de Tinder en colaboración con OpenAI.

Tinder presentó The Game Game, una nueva experiencia diseñada para que los usuarios practiquen sus habilidades de coqueteo charlando con una voz de inteligencia artificial (IA), impulsada por el modelo GPT-4o de OpenAI.

Los jugadores reciben un mazo de cartas virtuales, cada una con una personalidad de IA distinta y un escenario de comedia romántica ridículamente exagerado (por ejemplo: una confusión de equipaje en el aeropuerto o romper sin querer los anteojos de sol de alguien en la playa). ¿Tu desafío? Encantar al bot y salir airoso.

El bot da el primer paso, y los usuarios responden en tiempo real, recibiendo comentarios sobre su desempeño a medida que avanza la conversación. Si la charla va bien, conseguís una “cita” y ganás. Pero no te encariñes demasiado con tu crush digital: cada sesión dura un máximo de tres minutos, y los usuarios sólo pueden jugar cinco veces por día -para que no te olvides que Tinder sigue siendo sobre conectar con personas reales-.

En The Game Game, cada sesión dura un máximo de tres minutos y los usuarios solo pueden jugar cinco veces por día

Aunque la fecha de lanzamiento, el 1 de abril -April Fools o Día de los inocentes-, pueda generar sospechas, no se trata de una broma. Simplemente no es tan serio. Usando IA de voz a voz, el juego propone escenarios absurdamente divertidos, más pensados para hacerte reír que para hacerte sudar.

“Nuestro informe Future of Dating reveló que el 64% de los jóvenes solteros están totalmente de acuerdo con un poco de incomodidad si eso lleva a una conexión real”, le dijo Hillary Paine, vicepresidenta de producto, crecimiento e ingresos de Tinder, a Fast Company. “No queríamos que se sintiera demasiado pulido o intenso. En cambio, apostamos por el humor, lo incómodo y los momentos sin presión para ayudar a los usuarios a practicar el coqueteo de forma divertida, lúdica y sin juicios”.

Tinder incorporó mecanismos de seguridad para asegurarse de que las conversaciones se mantengan apropiadas y dentro de las normas de la comunidad. Y no, no están tratando de crear un compañero de IA (esto no es Her). El objetivo es difuminar la línea entre el mundo digital y el real, algo que Tinder ya viene explorando con eventos como Single Summer Series, Chaotic Singles Party y Swipe Off.

El 79% de la generación Z dijo haber sentido agotamiento con las apps de citas en 2023, según una encuesta de Forbes Health Shutterstock

Según una encuesta de Forbes Health, el 79% de la generación Z dijo haber sentido agotamiento con las apps de citas en 2023. Tinder apuesta a que un poco de diversión podría reavivar la chispa. “Nuestra misión siempre ha sido generar conexiones reales haciendo que las citas dejen de sentirse como una tarea y se conviertan en algo que esperás con ganas”, dice Paine.

En un evento de lanzamiento realizado en la oficina de OpenAI en Nueva York, tuve la oportunidad de probar The Game Game personalmente. Digamos que mi encuentro casual en el gimnasio no terminó precisamente con un beso bajo la lluvia al estilo comedia romántica. Una experiencia, digamos… Humilde.

The Game Game ya está disponible para los usuarios de Tinder en iOS en Estados Unidos, por tiempo limitado.

Fast Company