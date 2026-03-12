Un empleado descontento desvió US$35 millones a su propia empresa cripto y los perdió

Luego de recibir la noticia de que sería despedido de su trabajo por problemas de rendimiento, el director financiero de una empresa decidió hacer su propia jugada para lograr una salida triunfante de la compañía: transfirió en secreto US$35 millones a su propia empresa. Sin embargo, el final distó mucho de las expectativas iniciales.

Nevin Shetty, con 42 años y siendo residente de Washington, fue sentenciado a dos años de prisión por fraude electrónico. En un intento por salvar su pellejo, envió fondos de su antigua empresa a su propia plataforma conocida como HighTower Treasury, según informó el medio Decrypt.

El hombre envió fondos de su antigua empresa a su propia plataforma conocida como HighTower Treasury PeopleImages - Shutterstock

Pero la maniobra terminó volviéndose en su contra: esos fondos se invirtieron posteriormente en protocolos de préstamos DeFi de alto rendimiento, que prometían rentabilidades por encima del 20%. Y aunque inicialmente el proyecto generó ingresos para él y su socio de HighTower, que superaron los US$133.000 en el primer mes, luego todo se vino abajo.

En mayo de 2022 llegó el invierno criptográfico -momento en que los precios decrecen y se estancan y el sentimiento de mercado se vuelve bajista- en el que hubo una caída en cadena de stablecoins emblemáticas y plataformas de préstamos, sumado a la crisis de liquidez que afectó a todo el ecosistema DeFi. Así las cosas, las inversiones de Shetty cayeron a casi cero.

La historia siguió su curso según el guion esperado: el responsable confesó a la compañía su delito, fue despedido y condenado a prisión. La jueza de primera instancia Tana Lin, aseguró que la empresa en la que trabajaba sufrió “efectos significativos y severos”. Además, aseguró que como resultado del robo “casi sacaron a la compañía del negocio”.

El invierno criptográfico golpeó a los fondos desviados e invertidos en Defi Foto: Pexels

Según la Fiscalía, la empresa se vio obligada a despedir a 60 personas de su plantilla, para poder acomodarse a la “pérdida masiva” ocasionada. De hecho, a raíz de eso, el ministerio había pedido un castigo severo para la “red de mentiras” que había ocasionado Shetty.

A pesar de las graves consecuencias generadas, durante los años de litigio previo al juicio y luego durante el mismo juicio, el acusado rechazó con fuerza la culpa e incluso llegó a afirmar que su fraude tenía como objetivo beneficiar a su antigua empresa.

Finalmente, el acusado fue condenado a pagar US$35.000.100. Luego de cumplir la condena en prisión, le sumaron tres años de libertad supervisada. Vale agregar que el juez también lo dejó inhabilitado para ocupar cargos directivos o de funcionario, salvo que cuente con el visto bueno de la oficina de libertad condicional.

El fiscal federal adjunto Philip Kopczynski escribió al tribunal: “El grave delito de Shetty merece un castigo severo. Fue un plan calculado, motivado por la avaricia y llevado a cabo meticulosamente durante muchos meses. Shetty creó una red de mentiras. Mintió a personas de todos los niveles de la cadena de mando de [su empleador], a personas de instituciones externas como Stifel and Chase, y a su socio comercial de HighTower. Adaptarse a la enorme pérdida causada por el fraude de Shetty obligó a [su antiguo empleador] a despedir a 60 personas. Sesenta personas cuyas vidas y carreras quedaron irremediablemente dañadas por la avaricia de Shetty”.