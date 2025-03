Wall Street apuesta todo al boom cripto que generó Donald Trump

Hace apenas tres años, una disputa entre un infame multimillonario de criptomonedas y un titán del establishment financiero se convirtió en el centro de atención en un evento anual conocido como el Davos del mercado de derivados.

El altercado entre el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y Terry Duffy, el jefe de la mayor bolsa de futuros y opciones de Estados Unidos, fue emblemático del escepticismo de Wall Street en aquel entonces sobre una nueva generación que promovía los activos digitales y los planes del magnate de las criptomonedas para cambiar la forma en que se negocian los derivados.

Pero eso fue entonces. Este año, mientras los ejecutivos de las mayores bolsas y empresas de trading del mundo se preparaban para dirigirse a la Conferencia de la Industria de Futuros en el epicentro cripto de Florida, el presidente Donald Trump anunció que estaba creando una reserva estratégica de bitcoin, un movimiento simbólico, pero que efectivamente consolida la legitimidad de los activos digitales como instrumentos financieros convencionales.

Para las empresas de Wall Street, que solo habían mojado los pies en el espacio cripto, los próximos cuatro años presentan una oportunidad para avanzar en una industria que ha ganado impulso rápidamente con el respaldo de la administración Trump. El jueves, Bloomberg News informó que World Liberty Financial Inc., una de las empresas cripto de la familia Trump, ha discutido hacer negocios con la mayor bolsa de activos digitales del mundo, Binance Holdings Ltd.

Ese cambio de sentimiento estuvo a la vista en la conferencia, celebrada en el hotel The Boca Raton, donde los ejecutivos de las finanzas tradicionales se codearon esta semana con los de la industria cripto. Una diferencia notable: esta vez, casi todos llevaban traje, o al menos camisa; habían desaparecido los uniformes de pantalones cortos y remeras tan omnipresentes entre la multitud cripto en tiempos pasados.

El entretenimiento también se inclinó hacia lo clásico. Los creadores de éxitos de los años 70, Cheap Trick, tocaron sus melodías para gente como la presidenta de la Bolsa de Nueva York, Lynn Martin, y el fundador de DRW Holdings, Don Wilson.

“Las criptomonedas han vuelto”, dijo Catherine Clay, jefa de derivados de la potencia de opciones con sede en Chicago, Cboe Global Markets, en una entrevista. “Definitivamente hemos visto el resurgimiento del tema cripto en Boca después de unos años en los que estuvo prácticamente ausente”.

Trump prometió convertir a Estados Unidos en la “capital cripto del planeta” durante su campaña, y desde que asumió el cargo ha trabajado para cumplir sus promesas. Emitió una orden ejecutiva sobre activos digitales y su principal regulador de valores ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre criptomonedas encabezado por Hester Peirce, una defensora de la industria desde hace mucho tiempo.

Todo esto está dando confianza a Wall Street. Citadel Securities de Ken Griffin, anteriormente conservadora en su enfoque de los activos digitales, ahora busca involucrarse más como proveedor de liquidez para las criptomonedas. CME Group Inc. se está expandiendo lanzando futuros de Solana después de superar a Binance como la mayor bolsa de derivados de Bitcoin del mundo. Intercontinental Exchange Inc., que se había mantenido al margen, ve oportunidades para intervenir y competir con su rival CME, según personas familiarizadas con el asunto.

Incluso las bolsas extranjeras se están subiendo al carro. En la conferencia, la Bolsa de Singapur Ltd., o SGX, anunció planes para listar futuros perpetuos de Bitcoin en la segunda mitad del año. La compañía dijo que su primer contrato de activos digitales se dirigirá estrictamente a clientes institucionales.

“Para finales de año, habrá muchas más empresas entrando en el mundo cripto”, dijo Jeanine Hightower-Sellitto, directora comercial y de estrategia de EDX Markets LLC, una empresa de activos digitales respaldada por Citadel Securities. “Ha habido un cambio sustancial en los últimos dos meses y medio, desde el día de la investidura”.

Para Wall Street, el evento de este año también trajo una reflexión: la blockchain que creó y almacena electrónicamente las criptomonedas será clave para el cambio a la negociación de acciones estadounidenses las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Hubo un año anterior en el que hubo mucho bombo alrededor de las criptomonedas”, dijo Wilson de DRW, quien también cofundó la empresa cripto Digital Asset. “Pero este año se reconoce que el uso de la blockchain será realmente una parte importante de cómo pasamos a la negociación 24 horas al día, 7 días a la semana”.

Las criptomonedas cayeron en desgracia después de que Bankman-Fried fuera condenado por fraude tras el colapso de su empresa en 2022. Su bolsa FTX había patrocinado un cóctel nocturno en la playa de Boca ese año, ofrecido productos de marca de su mega-stand en la sala de exposiciones y organizado una charla íntima con la estrella de béisbol convertida en empresario Alex Rodríguez. Como estaba tirando dinero, todos, desde los reguladores estadounidenses hasta los políticos e incluso Tom Brady, estaban dispuestos a escuchar.

No Duffy. El jefe de CME desde hace mucho tiempo, que comenzó su carrera en Chicago en la década de 1980, no se creía los ambiciosos planes de Bankman-Fried. FTX quería gestionar todos los aspectos de las necesidades de derivados cripto de los clientes por su cuenta, utilizando algoritmos en lugar de corredores para ayudar a liquidar las operaciones.

“Listé criptomonedas en CME en 2017, mucho antes de que supiera quién era Sam Bankman-Fried”, dijo Duffy en una entrevista este año. El plan de SBF “era peligroso desde una perspectiva de gestión de riesgos”, dijo.

Duffy ha hablado abiertamente de su encuentro de 2022 en el bar del hotel de Boca, calificándolo de “un pequeño altercado”. En una entrevista anterior con Bloomberg, recordó haberle dicho a Bankman-Fried que era un fraude y haberle dicho que tenía más dinero en su bolsillo derecho de lo que valía el ejecutivo cripto. Su punto de vista pareció reivindicarse cuando FTX se declaró en bancarrota a finales de 2022, exponiendo un fraude de años que, según los fiscales, estafó unos 10.000 millones de dólares a clientes, inversores y prestamistas.

Lo que siguió a la caída de FTX fue una gran represión de las criptomonedas por parte de los reguladores bajo el presidente Joe Biden. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el principal regulador de derivados de Estados Unidos, recuperó un récord de 17.100 millones de dólares en acciones de cumplimiento el año pasado, con grandes sumas procedentes de casos de activos digitales contra FTX y Binance.

Como resultado, algunas empresas redujeron proactivamente su actividad y se trasladaron a centros financieros extranjeros como Dubái, Singapur y Hong Kong. Los gigantes del trading Jump y Jane Street retiraron su creación de mercado de criptomonedas en Estados Unidos. Cboe cerró su negocio de criptomonedas al contado debido a la falta de claridad regulatoria en Washington.

Desde que Trump asumió el cargo, las barreras han empezado a caer. El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos cerró su investigación sobre las operaciones cripto de Robinhood Markets Inc. y no emprenderá ninguna acción de cumplimiento. También retiró su demanda acusando a Coinbase Global Inc., la mayor plataforma de negociación de activos digitales de Estados Unidos, de operar una bolsa ilegal.

Solo en el último mes, la SEC desestimó o pausó al menos 10 casos contra empresas cripto.

Un entorno regulatorio en rápida evolución está abriendo puertas para que los inversores institucionales se involucren más en las criptomonedas, dijo Elisabeth Kirby, jefa de estructura de mercado de Tradeweb, una empresa que opera un mercado extrabursátil para tipos de interés, crédito, mercados monetarios y acciones, incluyendo ETFs de criptomonedas.

Los bancos también están planeando formas de ganar más negocio cripto. Morgan Stanley, que no había tenido una presencia importante en el espacio, ahora está cortejando a clientes potenciales para ofertas públicas iniciales. Los altos ejecutivos de Bank of America Corp. están discutiendo un posible impulso para facilitar acuerdos para empresas de activos digitales, mientras que Royal Bank of Canada está buscando hacer más negocios después de trabajar en su primer acuerdo cripto a finales del año pasado.

En la conferencia de esta semana, el tono fue de cooperación. Las conversaciones se centraron en cómo las finanzas tradicionales y la industria cripto pueden trabajar juntas.

Incluso Duffy dice que ahora está apoyando el éxito de las criptomonedas; después de todo, el volumen diario promedio de activos digitales en CME aumentó más del 200% el año pasado, con transacciones valoradas en 6.800 millones de dólares.

“Listamos Bitcoin, luego listamos Ether, ahora acabamos de anunciar que vamos a listar Solana”, dijo Duffy. “Quiero ver que las criptomonedas se vuelvan más convencionales”.

