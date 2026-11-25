Cotización del dólar de hoy

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En el inicio de la jornada de este miércoles 25 de noviembre el dólar blue -o paralelo- cotiza a $1725 para la venta y $1673 para la compra,

La cotización de esta jornada posiciona a la divisa paralela en alrededor de un 3,5% por encima del valor oficial, que es de $1625 para la venta. Durante los últimos días, el dólar blue mantuvo una tendencia alcista, a punto tal de subir $60 su cotización desde el inicio de este mes cuando se encontraba a $1640.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue (Fuente: Pexels)

La tendencia se acrecienta aún más cuando se observa el monto al que cotizaba a principio de año: durante enero se ofrecía a $1515, lo que representa una suba de más de 12%.

Para comprender los movimientos del dólar blue hay que contemplar los indicadores económicos del país, como el dato de la inflación y la actividad económica. En este sentido, el riesgo país escaló a 1094 puntos, un nuevo valor máximo del año.

Por su parte, este martes 24 de noviembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador con el que el Indec anticipa la evolución del PBI, arrojó que la economía creció 1,1%.

Para que el tercer trimestre no haya cerrado en negativo, la actividad tendría que haber crecido más de 8% en septiembre, pero fue 1,1%. De esta forma, el tercer trimestre del año cerró baja y se sumaron dos periodos iguales consecutivos de caída, que es la definición técnica de una recesión.

Riesgo país por las nubes: ¿por qué la Argentina vuelve a generar dudas?

Una buena noticia que se registró en los últimos días fue el regreso de Jensen Huang al puesto de CEO de la firma Nvidia. Esto provocó que el riesgo país retrocediera y que las acciones argentinas reboten hasta un 9%.

Esta recuperación en las principales bolsas del mundo repercutió de manera positiva en el país, en medio de muchas especulaciones en cuanto al mundo financiero. Empresas como Central Puerto (+6,4%), Cresud (+5,7%) y Loma Negra (+5,6%) fueron las más beneficiadas sobre este regreso de Huang a Nvidia.