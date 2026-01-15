Abren una investigación contra China por la importación de lavarropas

CÓRDOBA.- La importación de lavarropas automáticos registró una suba muy importante el año pasado: pasó de 90.000 unidades en 2024 a 916.000 en los primeros 10 meses de 2025 (último dato disponible). La Secretaría de Industria y Comercio abrió una investigación frente a la “existencia de elementos que determinan la presencia de dumping en las importaciones de máquinas de lavar ropa originarias de la República Popular China".

La investigación se puso en marcha a partir de la denuncia efectuada en octubre pasado por la empresa Drean S.A, cuya planta de producción está radicada en Luque (Córdoba) y es del grupo mexicano Mabe.

Ante la decisión de la secretaría que conduce Pablo Lavigne, Drean emitió un comunicado en el que manifiesta su “respaldo” al procedimiento “en el marco de los instrumentos de defensa comercial previstos por las normas vigentes”.

El dumping es una práctica comercial desleal que ocurre cuando una empresa exporta productos a un país a un precio inferior al que cobra en su propio mercado o incluso por debajo de sus costos de producción.

“La apertura de la investigación refleja la importancia de preservar condiciones de competencia leales y transparentes. Cuando se presentan indicios de subvaloración de precios y distorsiones que pueden afectar la producción local, corresponde que las autoridades evalúen la situación con rigor técnico y debido proceso, garantizando el derecho de las partes interesadas a aportar información", señala el texto.

Hace dos meses, la fábrica de Whirlpool en la Argentina confirmó el cese definitivo de su actividad manufacturera en el Parque Industrial de Fátima, en Pilar, espacio inaugurado hace tres años. La determinación que implicó el despido de 200 empleados responde a un esquema de negocios que prioriza la importación de bienes finales.

También el grupo Mabe se reorganizó en noviembre, puso en marcha retiros voluntarios y la conversión de una de sus fábricas en Córdoba en un depósito y hub de distribución. Mantiene la planta de Luque, dedicada a la manufactura de lavarropas, secarropas y cocinas, en la que había invertido US$25 millones para “reforzar su competitividad”. La de Río Segundo, donde se fabricaba parte de los lavarropas y secarropas, se convertirá en un centro de procesamiento, control de calidad, servicio de reproceso y almacenaje.

Desde la empresa indicaron: “Valoramos que el Gobierno haya abierto esta investigación porque es la vía institucional para determinar, si existieron prácticas que distorsionan el mercado. No buscamos limitar la competencia, sino garantizar las condiciones justas y equitativas para todos los actores”.

Añadieron que confirman la “disposición a colaborar con las autoridades competentes aportando información y antecedentes técnicos dentro de los canales previstos, y reiteramos nuestro compromiso con el consumidor argentino y con el desarrollo industrial de largo plazo en el país”.