Abril llega con aumentos en electricidad, agua y transporte, pero baja el gas

En abril se registrarán actualizaciones en diversas tarifas de servicios públicos, transporte y salud, aunque este mes trae una novedad: el gas registrará una baja promedio.

Según informó la Secretaría de Energía, las facturas de gas a nivel nacional caerán en promedio un 5,66%. La reducción responde a dos factores: la caída del PIST en pesos por efecto del tipo de cambio, que disminuye el costo del gas en el sistema, y la aplicación del subsidio del 50% al gas por red (SEF), que impacta principalmente en usuarios con asistencia.

En contraste, la electricidad registrará un aumento promedio del 2,11% en el AMBA, área de concesión de Edenor y Edesur, las únicas empresas reguladas por el Estado Nacional a través del ENRE.

También en la región metropolitana, la tarifa de AySA aumentará alrededor del 4%, según la Resolución ERAS N.º 53/25 publicada en el Boletín Oficial. La factura media mensual sin impuestos pasará de $27.975 en marzo a $29.094 en abril. La tarifa social continuará vigente para mitigar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables y se mantiene un descuento del 15% para zonas de menor consumo, beneficiando al 48% de los residenciales.

En transporte público, los colectivos de jurisdicción nacional no tendrán cambios, mientras que en la Provincia de Buenos Aires subirán un 4,6% y en la Ciudad de Buenos Aires, un 4,9%. Así, la tarifa mínima en la provincia pasará de $832,57 a $871,30 y en la ciudad de $681,85 a $715,24.

El subte también aumentará un 4,9%, de $1320 a $1363, al igual que los peajes. Los autos en hora pico abonarán $5920,33 en la autopista Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2461,30 en la Au. Illia, frente a los $5643,78 y $2346,33 actuales, respectivamente.

En salud privada, las prepagas ajustarán un 2,9%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero.

Por su parte, los contratos de alquiler con actualización trimestral se ajustarán según el índice publicado por el Indec en febrero de 2025, lo que implicará un aumento del 8,87%. Por ejemplo, un alquiler de $600.000 pasará a $653.240 y uno de $800.000 ascenderá a $870.987.

Por último, aunque el Estado no fija el precio de los combustibles, se adoptaron medidas para mitigar los incrementos de abril. Mañana saldrá publicado un decreto en el Boletín Oficial que dispondrá no aplicar una actualización del impuesto a los combustibles líquidos.