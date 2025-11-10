Abrió Decathlon Argentina: qué productos ofrece y a qué precios en su primer local

La reapertura de Decathlon en Argentina generó un notable interés entre los consumidores. El primer local, ubicado en el municipio de Vicente López, recibió a más de 10.000 personas durante su jornada inaugural, el pasado sábado, y la empresa reportó récords de venta a nivel mundial.

¿Qué productos ofrece Decathlon Argentina y a qué precios?

La compañía francesa ofrece indumentaria técnica, calzado, bicicletas y accesorios para más de 70 disciplinas. Santino, uno de los asistentes, en diálogo con LA NACION, comentó sobre los precios: “Hay cosas que están muy caras, otras muy en precio. Por ejemplo, en Europa, los pantalones desmontables de trekking los conseguís más baratos que acá. Pero las mochilas Quechua que usa todo el mundo están más baratas que en otros lugares”. Daniel, otro cliente, opinó: “Los precios, dentro de todo, son normales. La calidad es muy buena. Hay mucho stock de mercadería”.

Los primeros visitantes al local, hicieron horas de fila Nicolás Suárez�

Cuánto cuesta la ropa en Decathlon Argentina

La compañía aseguró que replicaría en la Argentina su política de precios de Europa y Latinoamérica, ajustada al tipo de cambio local. Tras la apertura, se conocieron los precios de referencia de algunos de sus productos más populares, comparados con la región:

Zapatillas deportivas para niños : el calzado infantil tendrá un costo de $39.900 , lo que equivale a 23,81 euros. Este mismo artículo en Uruguay se encuentra a un valor de $36.072 pesos argentinos, mientras que en Chile su precio desciende a $20.503.

: el calzado infantil tendrá un costo de , lo que equivale a 23,81 euros. Este mismo artículo en Uruguay se encuentra a un valor de $36.072 pesos argentinos, mientras que en Chile su precio desciende a $20.503. Toalla microfibra talla L : este producto, uno de los más populares de la marca, costará $20.200 (12 euros). En Uruguay se vende por el equivalente a $17.852 y en Chile, a $21.124.

: este producto, uno de los más populares de la marca, costará (12 euros). En Uruguay se vende por el equivalente a $17.852 y en Chile, a $21.124. Mochila 5L Niños MH100 : la mochila infantil se comercializará a $18.900 , unos 11 euros. El mismo modelo vale $16.395 en Uruguay y $13.874,75 en Chile.

: la mochila infantil se comercializará a , unos 11 euros. El mismo modelo vale $16.395 en Uruguay y $13.874,75 en Chile. Mat de yoga: el tapete para esta disciplina tendrá un precio de $68.100 (40 euros). Su valor es de $47.366 en Uruguay y de $27.749 en Chile.

La apertura de Decathlon en la Argentina no solo atrajo a una multitud, también estableció récords de ventas. La compañía informó que la tienda argentina registró el mayor volumen de ventas en toda América y se posicionó como la número uno en transacciones a nivel mundial durante el fin de semana de su inauguración.

La nueva tienda argentina registró el mayor volumen de ventas en toda América Nicolás Suárez�

Incentivos para los primeros visitantes

Para celebrar la inauguración de su local, que cuenta con 3000 metros cuadrados y capacidad para 700 personas, Decathlon ofreció diversos incentivos a los primeros visitantes. Los primeros 300 asistentes recibieron gift cards de hasta $400.000, y las primeras 500 compras se llevaron un souvenir exclusivo de apertura. Daylin, promotora de Decathlon, detalló: “Otorgamos números para que la entrada sea ordenada. Ahora hay 400 personas haciendo la fila. A esos primeros 300 se les va a aplicar el descuento. A las personas con discapacidad se les dio prioridad. Hay cupos de entrada para 700 personas”. Además, los primeros clientes recibieron alfajores y café.

Decathlon regresa a la Argentina y abre su primera tienda junto a Carrefour� Nicolás Suárez�

Ubicación y horario del local

El local de Decathlon está ubicado en el Complejo Al Río, en el municipio de Vicente López y su horario de atención es de 9 a 22, todos los días. Además, la empresa ofrece un catálogo online de más de 5000 productos a través de su página web.

La inauguración de Decathlon en la Argentina

Desde antes del amanecer, las veredas de la avenida del Libertador se poblaron de mantas, reposeras y termos de café. Según información proporcionada por la empresa a LA NACION, más de 3.000 personas aguardaban en fila al momento de la apertura, un flujo constante de público que se mantuvo a lo largo del día.

Algunos clientes incluso acamparon la noche anterior para ser los primeros en ingresar. Franco, que viajó desde La Plata, relató: “Llegamos ayer a las cinco de la tarde. Dormimos en la vereda. Los chicos de seguridad armaron un buen vallado y pudimos descansar para ser los primeros en la fila. Estuvo muy bien organizado”.

Algunos clientes incluso acamparon la noche anterior para ser los primeros en ingresar al nuevo local Nicolás Suárez�

Plan de expansión de Decathlon en Argentina

La apertura de este local representa el inicio de un plan de inversión de más de US$100 millones para abrir 20 tiendas en el país en los próximos cinco años. Entre los próximos proyectos confirmados se encuentran dos nuevas tiendas en Abasto Shopping y Alto Palermo, que abrirán en 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.