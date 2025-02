FMI: Caputo dijo que hay acuerdo en los términos económicos, pero que siguen negociando el monto

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo ayer que se están negociando los puntos finales del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que ya están cerrados los términos económicos. Lo que falta es el monto del desembolso.

“Estamos en los puntos finales. Te diría que lo único que estamos negociando ahora es el monto. En lo que son los términos económicos del acuerdo estamos ya totalmente de acuerdo”, afirmó Caputo en una entrevista con A24 y aclaró que el Fondo jamás pidió devaluar.

“Están gratamente sorprendidos con todo lo que hemos hecho. Es la primera vez que se topan con un país que se pone unas metas más estrictas que las que nos ponían ellos y encima las sobrecumplimos. Eso nos dio mucha credibilidad. Tenemos mucho apoyo de toda la línea del board y de Kristalina [Georgieva] sobre todo y ahora viene la parte en la que tenemos que acordar el monto final, cómo se desembolsa, pasarlo por el Congreso y ellos por el board”, agregó.

Sobre el monto dijo que va a ser lo suficiente para recapitalizar el Banco Central y no va a implicar que aumente el nivel de deuda del país. En tanto, consultado acerca de si va a ser de libre disponibilidad, dijo que ese dinero va a estar dentro de un esquema acordado con el Fondo y que “está muy bien armado”.

Consultado sobre las declaraciones del ministro, el exdirector ejecutivo en el FMI por la Argentina, Héctor Torres, estimó que el organismo no quiere hacer un desembolso inicial importante de libre disponibilidad “para que el Banco Central pueda usarlo para sostener un tipo de cambio crecientemente apreciado”.

En tanto, Sebastián Menescaldi, director en EcoGo Consultores, dijo que el dinero del Fondo estaría con la condición de que capitalicen el Banco Central, rescatando letras intransferibles con lo que reciban. “La única duda que me queda es para qué se van a poder usar esos DEG [derechos especiales de giro, la moneda del FMI]. Si se van a poder o no usar para comercio o para intervenir y esa es la parte del esquema que no parece no estar resuelta”, opinó.

Por último, Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, señaló que lo importante es ver cómo va a ser el cronograma de desembolsos y cómo calza eso con los distintos vencimientos que hay con el Fondo para ver realmente cómo será el financiamiento neto. Y después está la letra chica del acuerdo: las metas y las condicionalidades.

El objetivo del ministro de Economía es firmar en el primer cuatrimestre del año un nuevo programa con el FMI que refinancie la deuda por US$43.000 millones que el país mantiene con el organismo.

Una vez concluido, eso podría ayudar a bajar aún más el riesgo país, que se encuentra en 699 puntos. En caso de que logre perforar el piso de 500, el Gobierno podría acudir al mercado internacional para financiar los vencimientos de bonos por US$4700 millones de julio.

