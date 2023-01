Advierten que multarán a Edesur por los cortes de luz durante la celebración de Año Nuevo

escuchar

El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, adelantó hoy que el organismo penalizará a Edesur por el corte de suministro durante los festejos de Año Nuevo que “dejó a miles de usuarios sin luz”. Según la compañía distribuidora, unos 300.000 clientes -el número bajó luego a 189.630- fueron afectados por el desperfecto causado por un globo de piroctecnia que se metió en el patio interno de la subestación Perito Moreno.

“Vamos a penalizar a la empresa. Aunque sabemos que no es la solución, es una de las herramientas de las que dispone el ENRE para cumplir nuestra función de control”, manifestó Martello en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Edesur informó por la misma red social que el corte fue a las 00.23 del domingo y que se debió a una “falla en alta tensión” originada por “un globo de pirotecnia” que “ingresó minutos después de la medianoche en el patio interno de la subestación Perito Moreno”.

“Esto provocó un cortocircuito que generó que actuaran las protecciones, dejando fuera de servicio dos transformadores de la red de alta tensión”, explicaron desde la empresa, y agregaron que, una vez que sus equipos pudieron recomponer la zona afectada dentro de la subestación, “el servicio fue normalizado en etapas”.

📢 CAUSA DE LA FALLA EN ALTA TENSIÓN.

Más allá de la postura expresada por la compañía, Martello sostuvo que “no hay excusas de temperaturas altas” y advirtió que el rol del ENRE “es exigir a las empresas las explicaciones y estas deberán demostrar cuál ha sido la falla de este evento, pero, fundamentalmente, la prioridad es que lo resuelvan a la brevedad”.

Luego de citar informes de Edesur sobre una afectación al servicio en varios barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, el interventor del ENRE reiteró la exigencia para que se actúe con “la máxima celeridad para recuperar el servicio”.

Una vez superado el inconveniente, Martello agradeció “al personal del ENRE que colaboró en la resolución casi total”, y remarcó que el rol del organismo “no es generar, transportar ni distribuir la energía” sino “controlar el servicio”, además de “ser inflexible” ante sus responsables.

En tanto, por la tarde de hoy compartió un pedido de informes dirigido a Edesur y a Edenor para que, en el término de 24 horas, detallen los hechos sucedidos, las acciones adoptadas para su inmediata reposición, como así también las medidas preventivas dispuestas para evitar un hecho como el sucedido.

Asimismo, Martello instruyó a las áreas de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias y de Seguridad Pública y Medio Ambiente a iniciar una investigación, con visita a la planta transformadora, para elevar el respectivo informe.

Según el ENRE, el corte afectó a unos 202.025 usuarios de Edesur de las subestaciones Liniers, Falcón, Lugano, Alberdi, Constitución, Perito Moreno, Constitución, Caballito y Villa Luro, y también a 8980 de Edenor, en La Matanza, aunque en este caso el desperfecto se habría solucionado más rápidamente.

Consultado por LA NACION, Martello dijo que las multas dependerán de la cantidad de usuarios afectados y del tiempo que se tardó en reestablecer el servicio. Y dijo que Edenor también podría ser sancionado.

En diálogo con este diario, fuentes de Edenor dijeron que no hubo usuarios de ese compañía afectados por el problema del globo. “Eso no tuvo ninguna incidencia sobre usuarios de Edenor. Puede ser que hayamos tenido algunas afectaciones que hayan llegado a esa cantidad de usuarios en total, pero no fueron a consecuencia de lo del globo, porque ese episodio fue en una subestación que corresponde a Edesur, en otra área”, explicaron.

Otro incidente semejante

Un globo de pirotecnia ya había dejado a más de 200.000 personas sin luz hace cinco años. El 24 de diciembre de 2018, familias de cinco ciudades de Neuquén brindaron a oscuras por culpa de uno de estos elementos, según informó en su momento el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN).

Un accidente en una línea de tensión complicó el funcionamiento de la estación Alto Valle, informaron oficialmente después de restablecer el servicio en las localidades.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) se despegó de la responsabilidad por el corte. “Por un problema de la empresa Edersa (de Río Negro) se generó un corte de energía”, había comunicado la cooperativa que distribuye la electricidad de la ciudad.

Según unas imágenes que había difundido el EPEN, el globo promotor del desperfecto llevaba colgando unas cintas magnéticas similares a las usadas por los viejos casete de audio. Una vez que el globo se elevó más allá del alcance de quien encendió la mecha y sin control alguno, se dirigió hacia la línea de tensión.

Las cintas magnéticas tienen alta capacidad conductora de la electricidad. En la marcha del globo, las cintas se enredaron con la línea de tensión y provocaron un cortocircuito que afectó la provisión. En ese momento se supuso que la intención de quienes colocaron las cintas en el globo era resaltar la luminosidad. No se apuntó a un atentado premeditado contra las líneas de tensión, sino a un accidente.