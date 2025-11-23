Aerolíneas Argentinas extiende los vuelos a Aruba hasta abril
La ampliación se enmarca en un contexto de alta demanda hacia ese destino; la compañía aclaró que mantendrá la frecuencia original
Aerolíneas Argentinas anunció la extensión de sus vuelos a la isla holandesa Aruba hasta el mes de abril de 2026 para las rutas desde Buenos Aires y Córdoba ante la alta demanda registrada hacia el nuevo destino de la compañía aérea en el Caribe.
En un comunicado, la aerolínea de bandera aclaró que mantendrá la frecuencia original de tres vuelos semanales entre Buenos Aires y Aruba (lunes, sábados y domingos) y uno semanal entre Córdoba y Aruba (los jueves). Para enero y febrero, también se agregará un vuelo semanal desde y hacia la ciudad de Mendoza los viernes.
“Con esta ampliación, Aerolíneas Argentinas continúa fortaleciendo su conectividad internacional de cara a los próximos meses y extendiendo la operación en rutas de alta demanda más allá del verano”, destacaron.
La extensión de la operación consolida la relación entre Argentina y Aruba, un destino atractivo para el turismo de verano por sus playas de aguas turquesas y su variada propuesta gastronómica.
La nueva ruta de Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas anunció en septiembre que el vuelo a Aruba estará operativo desde el 1 de enero. La tarifa de lanzamiento será de US$799, más impuestos, ida y vuelta, partiendo tanto desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
En un tramo del comunicado, la línea aérea explicó: “La compañía está implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo”.
