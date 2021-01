AFIP: tras la moratoria, se regularizaron deudas por $533.000 millones

La AFIP informó que se generaron 1,2 millones de planes de pago que permitieron regularizar $533.000 millones en deuda impositiva, previsional y aduanera vencida Fuente: LA NACION - Crédito: María Amasanti

Finalizada la moratoria que lanzó el Gobierno el año pasado, la AFIP informó que se generaron 1,2 millones de planes de pago que permitieron regularizar $533.000 millones en deuda impositiva, previsional y aduanera vencida. El monto total de las obligaciones ingresadas en las dos etapas del plan de facilidades representa el 71,4% de las deudas registradas en los sistemas de la agencia, según indicaron.

A través de sus dos etapas, la moratoria ofreció un instrumento para hacer frente a las dificultades económicas que arrastraba la economía y amortiguar el impacto de la pandemia.El plan de facilidades estuvo vigente entre septiembre y diciembre del año pasado y se generaron 813.606 acogimientos por un monto superior a los $426.000 millones. A ese universo se suman las 384.649 adhesiones por $107.000 millones a la moratoria para las micro pymes, establecida a comienzos de 2020 por la Ley de Solidaridad.

Según las bases de datos de la AFIP, aquellos contribuyentes que ingresaron a la moratoria del año pasado accedieron a una quita promedio del 28,6% de sus deudas, cifra que supone un esfuerzo fiscal superior a los $213.000 millones, según cálculos oficiales.

"Con 1,2 millones de planes y más de $533.000 millones en deuda regularizada, la moratoria 2020 genera un alivio para que las empresas encaren el proceso de recuperación económica", dijo Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP.

En agosto pasado, el Congreso aprobó la ley N°27.562 que amplió el alcance de la moratoria establecida por la Ley de Solidaridad Social para incluir aquellos contribuyentes -personas humanas y personas jurídicas- que originalmente no habían sido contemplados.

La ampliación de la moratoria no solo extendió el universo de contribuyentes beneficiados, sino que también contempló la posibilidad de regularizar deudas con la AFIP generadas durante la pandemia. Para eso, permitió la inclusión de obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras vencidas hasta el 31 de julio de 2020. El período de adhesión a la moratoria 2020 finalizó el 15 de diciembre de 2020.

"La medida permitió universalizar la herramienta a todo el entramado productivo pero las principales beneficiarias de ambas etapas fueron las micro, pequeñas y medianas empresas. Las pymes explican más del 69,3% de la deuda regularizada durante ambas etapas de la moratoria 2020", indicaron en la AFIP.

Las empresas de mayor envergadura, segmento que estuvo habilitado a adherirse a partir de la ampliación, representaron el 13,9% del total. Por su parte, las entidades sin fines de lucro como clubes de barrio, cooperativas, universidades públicas y asociaciones civiles sumaron el 7% de todas las obligaciones vencidas ingresadas. En tanto, los pequeños contribuyentes explicaron el 3,3% de los montos ingresados.

"La distribución regional de los planes y la deuda regularizada en ambas etapas guarda una estrecha relación con la localización del entramado empresario argentino. La provincia de Buenos Aires concentró el 32,5% de las presentaciones realizadas y el 25,4% del monto consolidado total. La Ciudad de Buenos Aires explica el 20,7% del total de los planes generados y el 32,2% de la deuda regularizada. Las cifras para ambas jurisdicciones son consistentes con su mayor participación en la cantidad de empresas a nivel nacional", explicaron en la agencia impositiva.

Las provincias de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa) explicaron el 23% de las adhesiones y el 17,9% del total de las obligaciones ingresadas. El universo restante de los planes generados en la moratoria 2020 se distribuyó entre la región Noroeste (6,8% de las adhesiones y 6,0% de la deuda), Cuyo (6,2% y 5,8%), Patagonia (5,9% y 8,3%) y Noreste (5,0% y 4,4%).

"Desde una perspectiva sectorial los resultados de ambas etapas de la Moratoria 2020 evidenciaron el impacto de la pandemia así como las profundas dificultades económicas registradas a finales de 2019 por todo el entramado productivo. La industria manufacturera fue el sector que más deuda presentó durante ambas instancias de la moratoria. Las firmas industriales ingresaron obligaciones vencidas por más de $109.000 millones, una cifra que representa el 20,5% del monto total consolidado. El segundo rubro en relevancia fue Comercio y reparaciones con un monto superior a los $88.000 millones, equivalente al 16,6% del total", dijeron en la AFIP.

"Debe destacarse que a través de la moratoria 2020 se incorporaron más de $107.000 millones de nueva deuda reconocida que no estaba exteriorizada al momento de la sanción de la ley N° 27.562. Esta situación evidencia que el diseño y la implementación de este plan de regularización fue lo suficientemente relevante como para captar a un número de contribuyentes que tenían obligaciones impagas desde hace mucho tiempo. De esta forma, la moratoria 2020 no solo generará alivio para cientos de miles de contribuyentes, sino que también permitirá que el Estado capte fondos que no pudo recaudar en su momento", agregaron.

La ampliación de la Moratoria 2020 persiguió como objetivo central la preservación de las los puestos de trabajo de todas las empresas, incluso de aquellas en concurso, para que la economía argentina pueda volver a crecer. Un total de 275 empresas quebradas adhirieron a la moratoria 2020 para regularizar más de $16.000 millones en obligaciones impagas. Las adhesiones de los fallidos están sujetas a la aprobación judicial de los avenimientos pero la experiencia reciente muestra que la tasa de recupero de las acreencias del Estado con empresas liquidadas es del 3% mientras que cuando existieron planes de facilidades de pago el recupero asciende al 70% del total.

