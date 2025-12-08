Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en diciembre 2025

La liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) marca el cierre del calendario económico 2025 para la totalidad de los trabajadores registrados. La Ley de Contrato de Trabajo define los plazos mandatorios para la acreditación de los fondos en las cuentas bancarias y busca garantizar la disponibilidad del dinero antes de las festividades de fin de año. El cronograma oficial establece una fecha específica de pago, aunque la normativa contempla excepciones operativas para los empleadores.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre 2025?

La normativa laboral señala el jueves 18 de diciembre de 2025 como el momento formal establecido para el abono del beneficio. Las empresas tienen la obligación inicial de realizar la transferencia del dinero a sus empleados antes del vencimiento de esa jornada.

El 18 de diciembre de 2025 se cobra el aguinaldo Shuttersotck

Existe un margen legal extendido de cuatro días hábiles posteriores a la fecha oficial del 18 de diciembre. Esta ventana administrativa permite a los empleadores efectuar los depósitos correspondientes hasta el 24 de diciembre. El límite de la prórroga coincide con la víspera de Navidad.

El esquema de cobro para jubilados y pensionados

Los beneficiarios del sistema previsional perciben el Sueldo Anual Complementario bajo una lógica distinta a la de los trabajadores activos. El organismo previsional abona el medio aguinaldo en la misma fecha que la prestación principal mensual. El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos del titular:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Los jubilados y pensionados reciben el pago del aguinaldo la misma fecha que la prestación principal mensual Andrzej Rostek - Shutterstock

Las fechas de acreditación suelen ubicarse en la segunda, tercera o cuarta semana de diciembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difunde un calendario detallado al inicio de cada período mensual. Resulta indispensable consultar esa grilla oficial para confirmar el día exacto del depósito según el tipo de haber.

¿Cómo calcular cuanto cobro de aguinaldo?

El importe a cobrar por el concepto de SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por el trabajador dentro del semestre. Para determinar la cuota de diciembre, se toma como referencia exclusiva el período comprendido entre julio y el último mes del año. El empleado debe identificar el recibo de sueldo con la cifra más alta de esos seis meses y dividir ese número por dos para obtener el valor bruto.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

El cálculo proporcional por tiempo de servicio

Existen situaciones donde el trabajador no prestó servicios durante la totalidad del semestre por inicios de relación laboral posteriores a julio o finalización de contratos antes de diciembre. La ley prevé un mecanismo de cálculo específico para estos casos. El empleado recibe un monto acorde al tiempo efectivo trabajado durante el período.

Para calcular un aguinaldo proporcional, se toma el mejor salario mensual del semestre y se divide por doce. El resultado de esa cuenta se multiplica luego por la cantidad de meses trabajados. Un ejemplo aclara el procedimiento: si el mejor sueldo fue de 100.000 pesos y la persona trabajó seis meses, la cuenta es 100.000 dividido 12 multiplicado por 6. El resultado final arroja 50.000 pesos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.