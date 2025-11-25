Los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino reciben en el último mes del año la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario), y resulta importante saber cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2025.

La manera de calcular la cifra del aguinaldo de diciembre shutterstock - Shutterstock

Anualmente, el aguinaldo se entrega en dos cuotas: la primera se abona durante el mes de junio y, la segunda, en el mes de diciembre.

Esta suma de dinero que se adiciona al salario del mes, corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente (es decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre).

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2025

Quienes tienen una antigüedad mayor a seis meses:

El importe a abonar en concepto de aguinaldo en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del 50% del sueldo más alto del período de julio a diciembre.

La ley 23.041 detalla este porcentaje de pago a los trabajadores registrados. “El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año", indica la normativa vigente.

Las fórmulas para calcular el aguinaldo según la antigüedad Kikinunchi - Shutterstock

Quienes trabajaron menos de seis meses:

En caso de no haber trabajado el semestre completo, se le otorga al empleado un proporcional.

Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre 2025

El aguinaldo de diciembre se abona en una fecha prevista por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves. Aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre. Esta fecha está pautada para los trabajadores en actividad.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

En tanto, los jubilados y pensionados, a quienes también les corresponde este concepto, cobran el aguinaldo en la misma fecha que la prestación principal y, según el nivel de ingresos, coincide con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. De acuerdo al monto de sus jubilaciones, los pagos se agrupan en diferentes semanas, siempre considerando la terminación del DNI. Para conocer la fecha exacta de pagos es preciso consultar el calendario que difunde la Anses al inicio de cada mes, y verificar la fecha según la prestación percibida.