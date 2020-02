Alberto Fernández apoyó las declaraciones de Cristina Kirchner

Alberto Fernández y Cristina Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Dijo que la observación de Cristina Kirchner de aplicar una quita sobre la deuda argentina con el FMI es "muy pertinente"

Tras la respuesta del Fondo Monetario Internacional ( FMI) a las declaraciones del fin de semana de la vicepresidenta, Cristina Kirchner retrucó con un hilo en Twitter donde mostró una imagen con uno de los artículos del estatuto del organismo e insistió en la idea de que el Fondo incumplió sus propias reglas.

"Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital", dice un fragmento del artículo VI del mencionado estatuto.

"Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer", afirmó la expresidenta en otro tuit.

El fin de semana, en la presentación de su libro Sinceramente, en la Feria del Libro de La Habana, Cristina Kirchner había hecho una interpretación particular de las normas del Fondo al decir que "no se puede hacer una quita [de la deuda con el FMI] porque el estatuto prohíbe hacer quita, pero también prohíbe prestar para fugar capitales. Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no. Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero".

Sus declaraciones coincidieron con las que dijo ayer más tarde el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial. "La Argentina necesita más plazo y la contención del Fondo. Me encantaría que se comprometa con el crecimiento del país. No estamos mal con el Fondo, la observación de Cristina es muy pertinente, porque muchas veces en campaña yo les marqué a los directivos del Fondo cómo habían incumplido normas que prohíben prestar plata para cubrir corridas cambiarias, que fue lo único que hizo el Fondo", dijo en diálogo con el periodista Oscar González Oro, en Radio Rivadavia. "Lo que Cristina dice es: si incumplieron eso, incumplan y hágannos una quita", agregó.

Fernández además señaló: "Estamos logrando tener un diálogo sensato con el Fondo para ver cómo podemos llegar a un acuerdo donde pongamos en marcha el funcionamiento de la economía".

Las críticas al Fondo se dan mientras está en Buenos Aires una misión técnica evaluando las cuentas del país y reuniéndose con los funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central y otros organismos.

La comitiva, encabezada por Julie Kozak, directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para la Argentina, llegó anteayer al país y se quedará una semana, en un viaje extendido respecto de los dos días originalmente previstos.

Los técnicos del Fondo pasan la mayor parte del tiempo en el Palacio de Hacienda, donde tienen reuniones con el equipo del ministro de Economía. Martín Guzmán participa en algunas de ellas.

Anteayer, en su presentación en el Congreso, el ministro fue crítico con el Fondo al decir que dio el préstamo más grande de su historia, pero que no se utilizó "para aumentar la capacidad productiva del país", y lo hizo "responsable de la crisis de deuda y económica que la Argentina está viviendo".

Agregó luego que, si bien "todavía hay un trayecto largo por recorrer", el cambio de conducción en el Fondo, "en un contexto donde la situación estaba 'bien caliente', fue refrescante", en referencia al reemplazo de Christine Lagarde por Kristalina Georgieva y al anuncio de que David Lipton, subdirector gerente, dejará su cargo a fin de mes.

Además, señaló que el programa que diseñó el gobierno de Mauricio Macri "cumplió con todo lo que había que hacer, que era austeridad fiscal y contracción monetaria en un contexto de recesión", pero no ayudó a recuperar la confianza de los mercados en la Argentina.