Luego de que se anunciara que saldrá un decreto presidencial para que los intendentes se sumen al control del precio de los alimentos durante la pandemia por el coronavirus, el empresario Alfredo Coto opinó al respecto, tras el incidente en Ramos Mejía con uno de sus mercados la semana pasada.

"Hay intendentes e intendentes. Hay algunos con sentido común que me dicen: 'vení, Alfredo, para ver qué podemos hacer acá, queremos incentivar', y hay otros que, si está en manos de alguien que a lo mejor no está bien preparado para esto, vamos a estar en problemas, en el distrito que sea", dijo en diálogo con el programa Odisea Argentina, emitido por LN+.

Y agregó: "Yo no tengo problema en ningún distrito, salvo en La Matanza, por eso dejo en segundo plano lo sucedido [en el local de Ramos Mejía] donde no quise hacer política ni pelearme con nadie".

Coto se refiere a la clausura de una de sus sucursales que tuvo lugar el viernes pasado en el distrito que depende de Fernando Espinoza, donde el propio empresario, con barbijo, se puso al frente del reclamo junto a su esposa, empleados y clientes.

"Nos llamó mucho la atención lo que pasó en Ramos Mejía. Fueron inspectores que no sabíamos quiénes eran, no eran funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ni de ninguna especialidad, eran funcionarios de La Matanza, que es un grupo para poder controlar todo lo que hace a las organizaciones. Cuando inspeccionaron, empezaron a mirar qué es lo que estaba mal de una manera un poco extraña, poco habitual. No nos pasa en ninguna comuna de ninguna intendencia", dijo.

El dueño de la cadena de supermercados señaló que el primer problema fue que "fueron de incógnito a la noche a poner una faja de clausura" y el segundo que, al día siguiente, sus abogados e ingenieros fueron a la municipalidad pero nadie los atendió.

Al ser consultado sobre la seguridad de sus empleados y clientes en medio de la pandemia de coronavirus, el empresario contó que lo llevan adelante "con mucha inversión". "Hicimos rápidamente lo que nos dijeron, como disponer de guantes, barbijos y alcohol en gel para cada persona que ingresa. Hemos puesto un acrílico adelante de los cajeros que es lo que más hay que defender por el contagio. La gente nuestra está muy expuesta, pero tenemos que abastecer".