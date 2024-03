Almaceneros aseguran que los precios bajaron y que la inflación de marzo debería ser de un dígito

Escuchar

Mientras que el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación del mes de febrero fue del 13,2% -con una acumulada interanual del 276,2%-, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, Fernando Savore, aseguró que los precios se están “desinflando”-

“En enero y febrero la mercadería subió, tuvimos una caída de ventas de casi el 22% y esto castigó a los negocios”, expresó. Sin embargo, afirmó que a partir del tercer mes del año “mucha mercadería se desinfló”. “Estaban los precios muy altos, y todo lo que bajó de precio lo trasladamos a la góndola. Esperábamos un mes difícil, pero las ventas fueron buenas y hubo un repunte”, sostuvo.

Así, en diálogo con Futurock, el comerciante adjudicó esta suba en las ventas al aumento de los precios en las grandes cadenas de supermercados, que compiten directamente contra los pequeños locales de barrio. “Llenar un changuito sale $400.000, y a nosotros nos ayuda que ahora las familias se manejen con el día a día económico, porque lo hacen en nuestro negocio”, consideró.

Luego del informe del Indec, el Gobierno le pidió a las empresas que no suban los precios y anunció una "flexibilización de las importaciones". Victoriano Izquierdo / Unsplash

“Marzo es un mes difícil, pero a nosotros nos sorprendió porque no sentimos una caída en el consumo ”, consideró Savore. Teniendo esto en cuenta, anticipó que la inflación de este mes debería ser de un dígito. “Hubo precios de alimentos que no cambiaron o que bajaron”, justificó, antes de asegurar que pese a que su medición es “precaria” comparada con la del Indec, el gremio de los alimentos no se vio afectado por el ajuste en los precios.

Y propuso: “Hoy le digo a la gente que compre lo que necesita, porque la mercadería va a seguir bajando. Inclusive, es una buena herramienta de presión del consumidor el negarse a comprar lo que está caro”.

Sin embargo, sí reconoció que hubo un cambio en la conducta de la gente al hacer las compras. “Estoy vendiendo muchas más segundas marcas que empresas importantes”, expresó, y detalló: “El 70% de las ventas de gaseosas son de segundas marcas; al ver que las primeras están tan caras, están llevando segundas marcas o pymes. La gente al principio duda, pero terminan inclinándose para ese lado”.

Finalmente, aclaró que una de las “grandes preocupaciones” del sector tiene que ver con la reducción de subsidios económicos que planteó la Secretaría de Energía, y que impactará en un aumento de las tarifas de gas desde abril próximo. “El 40% de los comercios funciona con productos refrigerados, por lo que si el golpe es muy fuerte va a afectar y a destruir a muchos comercios”, alertó Savore. Además, reflexionó sobre que, si actualmente paga cerca de $97.000 de luz, una suba del 150% le representaría una factura de $250.000. “¿De dónde los saco? Es costo operativo; si lo subo en la mercadería me quedo fuera de la competencia del mercado, entonces tengo que pensar en cómo lo absorbo. Esto pone en riesgo que muchos negocios quiebren”, concluyó.

