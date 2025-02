AmCham dice que la Argentina tiene “serias posibilidades” de acceder a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos

Después de que tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, hablaran de la posibilidad de avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina (AmCham) dijo que el país tiene “serias posibilidades” de acceder a esta posibilidad.

De acuerdo con un comunicado que difundieron hoy llamado “Conclusiones preliminares sobre la política de comercio exterior de EE.UU. y su potencial impacto en Argentina”, el país es uno de los tres en la región con mayor probabilidad de acceder a un Tratado de Libre Comercio (TLC) junto a Uruguay y Ecuador.

“La Argentina es clave en minerales críticos y energía. Un dato nuevo es que el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur duró 11 meses todo el proceso. Esto pone sobre la mesa cuan pronto la Argentina podría tener un FTA”, agregaron. Por otro lado, dijeron que aún no está definido como se implementarán los aranceles recíprocos, es decir, si será por partida arancelaria, promedio de aranceles o por país; y que los aranceles estarán dirigidos a países con los que EE.UU. mantiene déficit comercial. Se han identificado diez países prioritarios, sin incluir a la Argentina en la lista preliminar.

También hablaron de factores que pueden retrasar la implementación en el corto plazo, como que aún no se han designado autoridades clave en el Departamento de Estado, la Secretaría de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., excepto los secretarios y principales autoridades.

“Dentro del propio gobierno estadounidense existen diferencias sobre la implementación de estas medidas, por lo que es clave seguir de cerca las próximas negociaciones y designaciones en los próximos tres meses. El Congreso de EE.UU., bajo control republicano, jugará un rol determinante en la evolución de estas políticas”, continuaron. Por último, señalaron que solo el 10% de los aranceles anunciados están actualmente vigentes y podrían ser decisiones transitorias sujetas a negociación.

Hace una semana, LA NACION consultó al analista y consultor en negocios internacionales, Marcelo Elizondo, sobre la posibilidad de que la Argentina firme un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y señaló que lo primero era saber qué pensaba Estados Unidos.

“Estados Unidos nunca se manifestó. Tampoco dijo nunca que no, con lo cual no descarto que se esté conversando, pero no imagino que haya una predisposición a ciegas a favor, porque con Trump las fronteras son más rígidas. Lo estamos viendo con los aranceles contra México, Canadá y China, y contra el acero y el aluminio. Si bien parece que la política va a ser discriminativa, beneficiando a amigos y perjudicando a adversarios, va a ser difícil llegar a un acuerdo general”, opinó entonces Elizondo.

En este sentido, el experto dijo que quizás se trate de un acuerdo que no incluya a todos los productos, sino solo a algunos, es decir, un acuerdo de complementación económica. “Podría ser un acuerdo sobre minerales, por ejemplo, ya que a Estados Unidos le interesa desarrollar la economía del conocimiento y para eso se necesita cobre y litio. O un acuerdo para facilitar el intercambio de servicios vinculados a la economía del conocimiento”, enumeró.

LA NACION

