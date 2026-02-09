Anses cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 9 de febrero

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) habilitó hoy las acreditaciones de las prestaciones sociales correspondientes a febrero de 2026. El organismo aplica en esta ocasión un reajuste del 2,85% sobre los valores vigentes, una cifra que refleja la variación de precios registrada en diciembre y busca sostener el poder adquisitivo de las familias frente a la inflación.

La actualización de los haberes surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último mes del año anterior, el cual marcó un 2,8%. El sistema de cálculo para estos incrementos mensuales considera los porcentajes con dos decimales para lograr una mayor precisión, lo que arroja el valor final del 2,85% aplicado a todas las líneas de asistencia. El calendario se organiza como es habitual según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

Cronograma de pagos de Anses para este lunes 9 de febrero

El esquema oficial determina que tres grupos específicos de beneficiarios acceden a sus haberes en esta primera jornada de pagos. La dispersión de fondos abarca tanto al sistema previsional contributivo como a las asignaciones familiares y pensiones especiales.

Los titulares que cobran este lunes son:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 0 .

que perciben el haber mínimo con DNI terminado en . Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 0 .

con DNI terminado en . Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 0 y 1.

Cronograma para jubilaciones y pensiones

La distribución de los haberes jubilatorios se divide en dos etapas según el monto de la prestación. El primer grupo corresponde a quienes cobran la mínima y se extiende hasta el 20 de febrero. El segundo grupo, integrado por quienes superan esa cifra, percibe sus ingresos hacia el final del mes.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Distribución de las asignaciones por hijo y embarazo

Las prestaciones dirigidas a la protección social de la infancia y las personas gestantes mantienen una lógica similar a la de los jubilados de la mínima. La Asignación Universal por Hijo (AUH) coincide en fechas con el sistema previsional básico, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones prenatales poseen sus propios tiempos de ejecución.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Fechas de las pensiones no contributivas y desempleo

Las Pensiones No Contributivas (PNC) completan su ciclo de pagos durante esta primera semana hábil. Por otra parte, las prestaciones de pago único y el seguro de desempleo presentan un calendario extendido que, en algunos casos, alcanza hasta marzo.

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):

Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo

Consulta de fecha y lugar de cobro

La Anses pone a disposición de los ciudadanos una herramienta digital para corroborar la fecha exacta y el lugar de cobro de cada prestación. Este mecanismo permite evitar traslados innecesarios y ofrece certeza sobre la disponibilidad del dinero.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

