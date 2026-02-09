Calendario de Anses: quiénes cobran la AUH este lunes 9 de febrero

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen el DNI terminado en 0 reciben su prestación este lunes 9 de febrero, según lo establecido por el calendario de pagos del segundo mes de 2026. Esto se debe a que la entrega de todas las prestaciones sociales habitualmente se hace a lo largo del mes, según el documento de los beneficiarios.

La AUH de febrero se ajusta en un 2,85%

En el primer mes del año, los titulares de la AUH de Anses tienen un ajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran la AUH este lunes 9 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de enero de 2026 de la Anses.

Las AUH que abona Anses en la jornada

De cuánto es la AUH en febrero 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $103.276,21.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $336.282,47.

Asignación por Embarazo: $103.276,21.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Esta actualización mensual impacta en la AUH, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores.

Cómo presentar la Libreta AUH

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento ante la Anses de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH