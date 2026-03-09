Anses: cuándo cobro la jubilación de marzo si mi DNI termina en 6
El organismo previsional paga las jubilaciones a los DNI terminados en 6 en fechas diferentes, según cobren el haber mínimo, superior o una pensión
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario completo de pagos para marzo, donde detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 6 cobrarán el martes 17 de marzo si perciben los haberes mínimos. Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el viernes 27 de marzo.
Este mes, los jubilados percibirán un incremento del 2,88% en sus haberes, en línea con la inflación registrada en enero, que fue del 2,9%. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario de $70.000, según el caso.
- Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: 17 de marzo.
- Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: 27 de marzo.
- Pensiones No Contributivas: 12 de marzo.
Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.
Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en marzo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$369.600,87
$70.000
$439.600,87
Jubilación máxima
$2.487.063,96
-
$2.487.063,96
PUAM
$295.680,69
$70.000
$365.680,69
PNC (Invalidez/Vejez)
$258.720,61
$70.000
$328.720,61
Cómo se distribuye el bono previsional en marzo 2026
El bono extraordinario es de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $439.600,87.
Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes. La Anses da a conocer su cronograma para marzo en los primeros días del mes.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados en marzo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de marzo
- DNI terminados en 1: 10 de marzo
- DNI terminados en 2: 11 de marzo
- DNI terminados en 3: 12 de marzo
- DNI terminados en 4: 13 de marzo
- DNI terminados en 5: 16 de marzo
- DNI terminados en 6: 17 de marzo
- DNI terminados en 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8: 19 de marzo
- DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
