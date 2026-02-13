Anses: quiénes serán los jubilados que recibirán un aumento en marzo

Los jubilados del régimen de docentes no universitarios perciben una suba del 5,28% en marzo. Este grupo incluye a los extrabajadores de la educación básica y media bajo el decreto 137/05. Las prestaciones en curso de pago para este sector superan las 200.600 unidades y el haber promedio de estos beneficiarios se situó cerca de los $2,06 millones en diciembre. Esta cifra no contempla el medio aguinaldo. El ajuste de sus ingresos toma como referencia la variación del índice salarial Ripdoc, un indicador que mide la Remuneración Imponible Promedio Docente.

La Secretaría de Trabajo confirmó los nuevos porcentajes de movilidad para los jubilados nacionales que rigen desde marzo ricardo-pristupluk-11511

El sector docente universitario nacional también registra una actualización en sus haberes. El reajuste para este grupo específico es del 4,26%. La medida alcanza a cerca de 13.300 jubilados y pensionados de las casas de altos estudios. El ingreso promedio para estos beneficiarios ronda los $2,3 millones.

El cálculo de la suba utiliza el índice Ripdun. Este registro técnico refleja la Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales. Ambos grupos de la educación nacional cuentan con reglas de movilidad propias que los separan del sistema general.

Los porcentajes de ajuste para el sector docente nacional

Las actualizaciones para los docentes nacionales ocurren cada tres meses, por lo tanto los porcentajes definidos para marzo mantienen su vigencia durante abril y mayo. La recomposición se calcula sobre los importes que la entidad fijó el pasado diciembre. El desempeño de estos haberes frente a la inflación mostró variaciones significativas. Durante el ciclo 2025, el reajuste de los docentes no universitarios llegó al 44,4%. Ese valor superó el 31,5% de la variación del Índice de Precios al Consumidor que informó el Indec.

Los beneficiarios de los regímenes docentes y del sistema general de la Anses cuentan con nuevos montos en sus haberes desde el mes de marzo LUIS ROBAYO - AFP

La situación de los docentes universitarios resultó diferente el año pasado. El reajuste de sus haberes alcanzó el 22%, una cifra que representó una caída del poder de compra del 7,2% frente al avance general de los precios. Estos regímenes especiales no siguen la evolución de la inflación mensual. La normativa previsional utiliza índices de salarios de cada actividad para determinar las subas. Estos sectores quedaron fuera de los alcances del decreto de necesidad y urgencia 274 que el Gobierno nacional dictó en 2024.

Así, los regímenes previsionales de docentes nacionales percibirán una suba del 2,88% de los haberes para marzo. Este porcentaje deriva de la inflación de enero. El instituto oficial de estadística registró ese valor para el primer mes del año. El sistema ordinario aplica ajustes mensuales desde abril de 2024. El Gobierno nacional utilizó una comunicación particular para este incremento. La decisión evitó la aplicación de un índice de inflación basado en una canasta de consumos más actual.

El haber mínimo del régimen general sube de $359.254,35 a $369.600,88. El haber máximo se traslada de $2.417.441,63 a $2.487.063,95.

Los montos netos descuentan el aporte obligatorio para el financiamiento del PAMI. Tras esa retención, los ingresos mínimo y máximo quedan en $358.512,85 y $2.348.927,95 respectivamente. El sistema general nuclea a la mayor parte de los beneficiarios previsionales del país. Las reglas de este esquema vinculan los pagos de manera directa con el índice de precios mensual.

‎La Anses oficializó los nuevos montos de las prestaciones para los jubilados docentes y del régimen general que perciben incrementos en marzo Rodrigo Nespolo

Las cifras del bono y el haber mínimo para marzo

El Poder Ejecutivo dispondrá el pago de un bono de hasta $70.000 para los sectores con menores ingresos. Esta suma extra alcanza a quienes cobran solo un haber mínimo. Estos beneficiarios percibirán un total de $439.600,88 en términos brutos. El ingreso neto con el refuerzo incluido será de $428.512,85. El bono no registra reajustes desde marzo de 2024. La ley de Presupuesto para el año actual no prevé actualizaciones para este monto fijo. El congelamiento de este adicional afecta el porcentaje final de incremento para los haberes más bajos.

La suba real para casi tres millones de personas no llegará al 2,88%. El incremento efectivo será del 2,41% por el impacto del bono sin cambios. Este grupo representa casi la mitad del total de jubilados y pensionados del país. Los datos oficiales confirman que 2,96 millones de personas integran este escalafón.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Silvia Stang.