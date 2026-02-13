Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este viernes 13 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activa una nueva jornada de pagos correspondiente al viernes 13 de febrero. Esta fecha resulta determinante para quienes perciben jubilaciones y pensiones ya que el depósito incluye una actualización y el bono de refuerzo.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy, viernes 13 de febrero

El siguiente cuadro detalla exclusivamente los grupos de jubilados y pensionados habilitados para percibir su prestación durante esta jornada:

Prestaciones Terminación DNI Monto total a cobrar incluido el bono Jubilaciones y Pensiones (Haber Mínimo) 4 $429.254,34 Pensiones No Contributivas (PNC) 8 y 9 $321.478,04

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento, así como las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, mantienen su curso de pago vigente para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de marzo.

Impacto de la inflación en los haberes

El calendario de febrero llega con una actualización en los montos de las prestaciones. El organismo aplicó un ajuste del 2,85% sobre los valores de enero, una modificación que se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, el cual registró un 2,8%. La normativa vigente utiliza los porcentajes de incremento de precios con dos decimales para el cálculo mensual, lo que arroja la cifra final del aumento.

Esta suba modifica el monto del haber mínimo previsional y las prestaciones contributivas a cargo de la Anses. También impacta en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos.

Valores vigentes en febrero 2026

Tras la aplicación del índice de movilidad, la jubilación mínima se ubica en $359.254,34. El Gobierno dispone además un bono de $70.000 para este sector. El ingreso total alcanza los $429.254,34 para los titulares de la categoría básica.

La jubilación máxima trepa a $2.417.441,64. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un valor base de $287.403,47 y con el bono extra, el beneficiario percibe un total de $357.403,47. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez suman $321.478,04 con el refuerzo económico.

¿Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor?

La Anses ofrece una cobertura específica para personas en edad avanzada sin los aportes necesarios. La Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) asiste a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de servicios requeridos para la jubilación ordinaria.

El organismo previsional otorga mediante este programa un monto equivalente al 80% de una jubilación mínima. Esta cifra se ajusta periódicamente de acuerdo con la Ley de Movilidad vigente.

Cómo gestionar la Clave de la Seguridad Social

El acceso a los trámites digitales requiere una identificación personal. Los usuarios pueden generar su Clave de la Seguridad Social a través de la plataforma Mi Anses. El procedimiento es totalmente online y permite operar desde el sitio oficial sin necesidad de acudir a una oficina.

Los pasos para obtenerla son:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y dirigirse al apartado Mi Anses.

Seleccionar la opción “Creá tu clave” .

. Aceptar las políticas de seguridad presentadas por el sistema.

Ingresar el número de CUIL y el número de trámite que figura en el DNI.

Responder las preguntas de verificación de identidad sobre datos personales.

Elegir una clave segura (entre 8 y 12 caracteres, con al menos un número).

Confirmar la contraseña para finalizar el alta.

Cómo consultar y cambiar el lugar de cobro

Los beneficiarios verifican su fecha y lugar de pago a través de internet mediante el siguiente procedimiento:

Ingresar a la página web de la Anses.

Completar el formulario de consulta con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

El sistema informa el lugar y el rango de fechas habilitado para el retiro del dinero.

Existe también la posibilidad de modificar la entidad bancaria asignada. El trámite requiere la recepción del primer cobro en la entidad original. La gestión se efectúa vía web, por teléfono al 130 o presencialmente con turno previo.

Pasos para realizar el cambio digital:

Ingresar a Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Entrar a la sección “Cobros” .

. Seleccionar la opción “Cambiar lugar de cobro” .

. Completar el formulario con los datos de la nueva cuenta o sucursal elegida.

