El secretario de Energía aseguró que el corte fue "extraordinario" y que demorarán 15 días en determinar las causas de la falla; no descartó cambios en el sistema de protección Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2019 • 08:43

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui , afirmó hoy que no existen posibilidades de que el apagón masivo que dejó a oscuras a casi todo el país vuelva a ocurrir. Afirmó que demorarán 15 días en determinar las causas de la falla y no descartó cambios en el sistema de protección. "No me atrevo a decir ninguna hipótesis. No tenemos la información necesaria para poder hacerlo", señaló Lopetegui, vocero de la crisis eléctrica.

El funcionario explicó que hubo una sobrecarga de energía en una línea de transmisión que conecta las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande con la red nacional. Luego, se produjo una falla técnica en los protectores de la red, que debían encapsular el corte en el Litoral.

"El problema y la pregunta es: ¿por qué un sistema que está preparado para aislar ese tramo, no lo hizo?", dijo el funcionario en diálogo con radio La Red.

"El sistema argentino tiene exceso de capacidad de generación en el sistema de transporte para enfrentar estos eventos porque fallas como esto ocurren todo el tiempo. Nunca había ocurrido en la historia de la Argentina", remarcó.

Consultado sobre las posibilidades de que vuelva a ocurrir, Lopetegui respondió: "Cero. No se puede repetir". "Esto es algo extraordinario. Es algo muy grave que no debería haber pasado, que no debe pasar", agregó.

Lopetegui descartó que haya habido una alerta del sistema sobre la falla. "Era imposible haber tenido una alerta o haber actuado de otra manera", apuntó. Y completó: "Entre el momento que se produce la falla simple y el sistema sin intervención humana desconecta todo el país, en lugar de haber aislado esa falla, pasa una fracción de segundo".