Aporte estatal: Europa sale al rescate de sus empresas emblemáticas

Francia, Alemania e Italia avanzan con procesos de nacionalización de líneas aéreas y automotrices

El fantasma de la nacionalización de empresas camina de nuevo por Europa. Gobiernos como el francés dijeron al inicio de la crisis que darían ese paso si fuera necesario. No han ido tan lejos, pero Francia y Alemania ultiman rescates multimillonarios de marcas como Air France, Renault o Lufthansa. Mientras, Italia sí ha decidido renacionalizar Alitalia.

Viniendo del ala más conservadora del gobierno de Emmanuel Macron, la promesa de su ministro de Economía, Bruno Le Maire, no dejó de sorprender. Francia no titubeará, "si fuera necesario", en nacionalizar las empresas consideradas "baluartes" de la economía del país, dijo cuando comenzó la crisis del coronavirus y ya se veía que el impacto en compañías como Air France o Renault podía ser tremendo. Por el momento no ha sido necesario llegar a tanto, pero el respaldo oficial que han recibido la aerolínea y el gigante automotriz muestran que Francia no bromea cuando se trata de salvar a sus principales marcas -e imagen- en el mundo.

Le Maire confirmó hace una semana que el Estado proporcionará un "apoyo histórico" a Air France: 7000 millones de euros, de los cuales 4000 serán en préstamos garantizados por el Estado pero aportados por un consorcio de bancos y 3000 como préstamo estatal directo. También adelantó conversaciones muy avanzadas con Renault para acordar otros 5000 millones de euros como préstamo garantizado por el Estado. En ambas compañías, privatizadas en los años ?90, el Estado francés mantiene aún alrededor del 15% de las acciones.

La crisis de la aerolínea alemana Lufthansa quedó reflejada en un comunicado interno que el consejero delegado envío a los trabajadores a comienzos de mes. "Perdemos un millón de euros de nuestra reserva de liquidez cada hora", dijo Carsten Spohr. "La pandemia representa el mayor desafío de nuestra historia", añadió tras admitir que en lugar de 350.000 pasajeros al día ahora transportan menos de 3000.

El comunicado de Spohr marcó el comienzo de una delicada negociación para sobrevivir que puede resolverse en los próximos días, cuando Angela Merkel y otros tres ministros reciban a Spohr para fijar las condiciones de una ayuda estatal que puede llegar a los 10.000 millones de euros. La compañía informó pérdidas de hasta 1200 millones de euros en el primer trimestre del año, una cifra que aumentará en el segundo. Spohr admitió que la flota se reduciría en 100 aviones, una medida que les costará el empleo a unos 10.000 trabajadores

La ayuda consistiría en una inyección de cerca de 4000 millones de euros del nuevo fondo de estabilización económica de Alemania, unos 5000 millones en préstamos garantizados en un 80% por el banco estatal KfW y entre 1000 y 1500 millones de préstamos procedentes de Austria, Suiza y Bélgica, donde tienen su sede las filiales de Lufthansa.

Por su parte, el gobierno italiano aprobó a finales de marzo la renacionalización de Alitalia, que lleva esquivando la quiebra desde 2017 y ha pasado por distintos rescates, para mitigar la crisis del coronavirus. La que fue aerolínea de bandera, que no anota beneficios desde 2002 y que está en concurso de acreedores y gestionada por una administración extraordinaria desde hace tres años, pasará a estar controlada al completo por el Ministerio de Economía. Aunque el Ejecutivo ha dejado la puerta abierta a que en una segunda fase puedan participar inversores privados.

La nacionalización consiguió el visto bueno de las autoridades europeas de competencia y la nueva sociedad estará previsiblemente operativa en junio. El ministro de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli, ha anunciado despidos, aunque sin especificar a cuántos de los 11.000 trabajadores afectará.