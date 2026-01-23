ARCA pone la lupa sobre Ganancias y envía alertas por deducciones “excesivas”

La tranquilidad de enero se vio interrumpida por las notificaciones que envió la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al domicilio electrónico de empleados y empleadores. Luego del cruce de datos sobre lo que ocurrió durante el período fiscal 2025, desde el organismo iniciaron una campaña de inducción dirigida a las empresas con inconsistencias en su comportamiento como agentes de retención del impuesto a las Ganancias, y a los trabajadores que hicieron deducciones de “proporción elevada”.

“Se identificaron relaciones laborales que, debido a los montos de remuneraciones percibidas, resultarían alcanzadas por el régimen de retención”, fue el mensaje que llegó a los empleadores. Desde la agencia instan a verificar si efectivamente en la práctica tenían que retener Ganancias, o a desestimar la comunicación en caso de estar impedidos de hacerlo por una medida cautelar.

“Está claro que el fisco cuenta con herramientas que le facilitan el control del cálculo de las retenciones. Es decir, cuenta con los sueldos brutos de todo el año por empleado, los aportes de los mismos, además de la información que el empleado reportó mediante el Siradig. Por otro lado, pueden conocer sus consumos, así que no es raro que en este momento estén invitando a los contribuyentes a revisar los cálculos cuando encuentran divergencias”, dijo Mariano Ghirardotti, titular de Estudio Ghirardotti & Ghirardotti.

Sin embargo, ARCA también puso bajo la lupa a aquellos empleados que fueron creativos a la hora de cargar las deducciones en el formulario Siradig y así alivianar el peso del impuesto. Tras revisar estos documentos, desde el organismo detectaron casos donde la remuneración recibida y la deducción realizada tenía una “proporción elevada”.

Por ejemplo, en un correo que llegó al domicilio electrónico, desde la agencia recordaron que las deducciones hechas por “Vehículos de corredores y viajantes de comercio” aplican únicamente si se trabaja como corredor o viajante de comercio que utiliza auto propio. Mientras que la categoría indumentaria y equipamiento de uso laboral procede solo cuando estos elementos sean de carácter obligatorio y se hayan comprado sin tener un reintegro por parte del empleador.

“Quedan excluidos aquellos artículos que podés usar tanto dentro como fuera del trabajo, como trajes, camisas, corbatas, zapatos, maquillaje, carteras o portafolios, entre otros", remarcó ARCA, en una notificación compartida por el Blog del Contador. Hasta el 31 de marzo, el contribuyente tiene tiempo para presentar el formulario en Siradig.

Según explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, estas notificaciones se enviaron a empleados que informaron deducciones que parecieran “inventadas” o “en exceso a lo real”. En el caso de gastos de indumentaria y equipamiento, como no hay límite de deducción, suele usarse para sumar otros gastos hechos en ropa. Otro ejemplo es que un contribuyente compre un auto y cargue la factura ante ARCA. Sucede con cajas previsionales que no corresponden, aportes a sociedades de garantía recíprocas cuando no lo hicieron, entre otros.

Justamente, todas esas categorías no tienen un tope para su cómputo, por lo que ARCA puso especial énfasis a la hora de leer la carga de los formularios. El criterio para enviar las notificaciones fue cuando las deducciones superaban el 25% del salario percibido.

ARCA envió notificación a algunos contribuyentes para que rectifiquen sus declaraciones Daniel Basualdo

“Hemos escuchado de notificaciones o requerimientos a empleados, con relación a las deducciones que informan, algo que no habíamos experimentado hasta ahora. Esto tiene que ver con la información suministrada por el empleado en el Siradig, en los casos en que la consideran exagerada o inconsistente. En un caso que nos llegó hace un tiempo, los importes consignados por el empleado estaban improcedentemente incrementados, lo cual justificaba el accionar de ARCA. Muchas veces, con el objeto de reducir el impuesto, se cargan montos mayores“, añadió Ghirardotti.

Por el momento, la notificación únicamente insta a que el empleado rectifique el formulario del año pasado y pague el impuesto correspondiente. Sin embargo, según advirtió Domínguez, si la empresa aceptó que el formulario presentado por su trabajador, podría tener también algún problema. “Por más de que la declaración jurada sea del empleado, el empleador sabía que no estaba bien”, cerró.