La Bolsa porteña vuelve a subir y marca el valor en dólares más alto en casi dos meses

Las tasas japonesas aflojaron, Donald Trump distendió las fricciones alrededor de Groenlandia y también frenó los aranceles a Europa, un combo de buenas noticias que hizo que ayer los mercados internacionales rebotaran. A nivel local, el Banco Central (BCRA) viene con una racha ininterrumpida de compras de reservas desde el 3 de enero, lo que impulsa a los activos argentinos hacia el alza.

La Bolsa porteña trepa 1,3% y cotiza en 3.088.279 unidades, equivalentes a unos US$2052 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+1,5%), el valor más alto desde comienzos de diciembre. Dentro del panel líder, las principales subas son encabezadas por BBVA (+4,1%), Telecom Argentina (+3,4%) y Sociedad Comercial del Plata (+2,9%).

“En una sola rueda, el Merval ascendió el miércoles desde el piso del rango lateral (US$1900) hasta el techo (US$2050). Esta vez, el impulso no tuvo origen en la política ni en la economía local, sino en los flujos internacionales. A nivel doméstico, más allá del dato de actividad, no se registraron noticias relevantes, salvo la continuidad del BCRA en su política de acumulación de reservas", señalaron desde Delphos Investment.

El envión se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, luego de que ayer anotaran alzas del 16%. Los papeles de Telecom Argentina se destacan con una suba del 5,8%, seguidos por los de Mercado Libre (+2,4%) y Cresud (+2,2%).

Los bonos soberanos también operan este jueves en terreno positivo, a lo largo de toda la curva de vencimientos. Los Bonares muestran subas de hasta 0,7% (AL35D) y los Globales trepan hasta 0,69% (GD46D). Por el momento, el riesgo país sube una unidad y se ubica en 563 puntos básicos (+0,18%).

En Davos, Milei dijo que Ámerica será el faro que ilumine a Occidente; Trump volvió a insistir co...

Dólar hoy

El mercado de cambios atraviesa enero sin sobresaltos, a pesar de que el Banco Central logró comprar US$823 millones para las reservas desde que arrancó el año. Estas operaciones se están haciendo en bloque (por fuera del mercado), en plena ola de emisión de obligaciones negociables.

Eso explica por qué el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1425,03, equivalente a una caída diaria de $5,47 (-0,38%), el valor nominal más bajo desde mediados de noviembre pasado. También marca una distancia de más de $125 con el techo de la banda, que actualmente se ubica en $1553,58.

El dólar oficial minorista abre en el Banco Nación a $1455, sin cambios respecto al cierre anterior. El precio promedio en el resto del mercado es de $1450,43, según el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

Los tipos de cambio financieros tienden ligeramente a la baja. El dólar MEP se negocia en el mercado de capitales a $1459,54, unos $4,16 menos que ayer (-0,3%). El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1505,21, una baja de $1,11 frente al cierre previo (-0,1%).

Volvió el atractivo por el carry trade, en contexto de dólar estable y suba de tasas Freepik

“La actual calma cambiaria vuelve a apoyarse en el atractivo del carry trade (estrategia que consiste en hacer tasa en pesos). El esquema oficial combina tasas de interés reales significativamente positivas con un tipo de cambio administrado, lo que incentiva las colocaciones en pesos y desalienta la dolarización. Esta dinámica contribuye a moderar la inflación, aunque a costa de profundizar el enfriamiento de la actividad económica", dijo Ignacio Morales, chief investment officer de Wise Capital.