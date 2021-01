El equipo de The Empanadas busca ofrecer sabores argentinos con un toque innovador

Saladas y dulces. Clásicas y exóticas. Con relleno de carne, de mariscos o de Oreo. Un matrimonio de argentinos vende 25.000 empanadas al mes, de sabores tradicionales y otros innovadores, en Key Biscayne, la exclusiva isla al sudeste de Miami, mientras se expande por la ciudad y trasciende las fronteras a pesar de la pandemia.

Con su negocio basado en las modalidades delivery y take away, la crisis sanitaria, que tiene a Estados Unidos como el país más golpeado, no los afectó. Primero, extendieron su local hacia los costados, al ocupar los lugares que dejaron vacíos negocios que quebraron durante la pandemia. Además, terminaron el 2020 con un lanzamiento en Buenos Aires y comenzaron este año con dos aperturas programadas en Miami.

Santiago Piñera y Mariana Schroh, de 46 y 43 años respectivamente, se fueron hace siete años rumbo a Estados Unidos con sus dos hijos y se instalaron en Key Biscayne. Habían vendido su empresa gastronómica en la Argentina y fueron en búsqueda de mayor calidad de vida. Tuvieron un primer intento de proyecto en otro rubro que no prosperó.

Hace menos de dos años y con una inversión de 200.000 dólares, el matrimonio abrió The Empanadas y fue un éxito desde el inicio. "A la semana de abrir tuvimos que salir a comprar heladeras, nos quedábamos hasta las 4 de la madrugada haciendo empanadas porque no dábamos abasto", cuenta Mariana a LA NACION. Al mes ya vendían 15.000 unidades.

Una de sus motivaciones para montar el negocio de empanadas fue la falta de un local de comida casera, como los que tenían en la Argentina antes de irse. Además, aseguran que la empanada argentina en Estados Unidos, a diferencia de las de otros países de América Latina, está muy bien posicionada.

Con el negocio en marcha, el matrimonio decidió sumar a Maximiliano Fava, otro argentino con experiencia en gastronomía que desde hacía dos años residía en Key Biscayne con sus tres hijas y su mujer. "Es un gran mito que cuando llegás todo es muy fácil y la plata viene fácil, no es tan así. La gente piensa que uno llega y el banco te pone la plata y el local", dice Maximiliano.

Si bien decidieron apostar a emprender en Estados Unidos, nunca cortaron el vínculo con su país natal. Por el tipo de producto que desarrollaron, se vieron en constante conexión: compraron las máquinas para fabricar en la Argentina e importan desde acá las tapas de empanadas. A su vez, de sus diez empleados, la mayoría son argentinos.

"Todos te dicen: 'Qué suerte que tenés, te fuiste a Miami y te va bien'. Y es mucho esfuerzo. En la Argentina tenés todo para poner una casa de empanadas: la maquinaria, el packaging porque es un país preparado para producir empanadas... Acá no", señala Mariana.

Los sabores

El chef argentino Fabricio Ruiz, de 35 años, fue el encargado de idear las combinaciones para que en el norte del continente se reproduzcan los sabores argentinos. Pero su desafío fue, además, ofrecer rellenos novedosos y adaptados al público local.

El ranking de los gustos más vendidos está liderado por los clásicos de carne y jamón y queso. El tercer puesto varía y se disputa entre espinaca, capresse y pollo. Mientras tanto, entre los rellenos especiales de la casa hay de salmón y queso, de cerdo con salsa barbacoa y mango, o de langostinos patagónicos.

Una de las particularidades en su menú son las empanadas dulces. La que más éxito tiene es la de Nutella y brownie, que entra en el top 10 de las más vendidas, la única dulce entre las saladas. "Fue una revolución, vienen los chicos y se piden solo la empanada de Nutella y brownie", cuenta Mariana. A esas se suman las de Oreo, dulce de leche, torta de manzana y vigilante (rellenas de membrillo y queso).

La última incorporación al menú de The Empanadas fueron los sándwiches de miga, otra disrupción en la oferta gastronómica de Florida. Cuentan que ni los latinoamericanos los conocen y les tienen que explicar qué son y por qué los argentinos somos fanáticos.

El precio por unidad de las empanadas es de 3,20 dólares y de 31,99 dólares la docena, que incluye dos salsas a elección.

Expansión

A contramano de lo que les sucedió a muchos colegas en Florida, la pandemia hizo crecer a este equipo de gastronómicos: lo que ahora es la oficina, antes era todo el local. Los dos negocios de al lado cerraron y ellos los alquilaron para crear la planta de producción, con la cocina y las cámaras de frío para almacenar. La capacidad máxima de fabricación es de 120.000 unidades, cifra que podrían alcanzar con la apertura de más sedes.

El lugar no cuenta con mesas para comer, solo se puede retirar o pedir por delivery, otra de las ventajas que los ayudó en momentos de confinamiento. Una estrategia de venta que plantearon fue hacer entregas gratis a determinadas zonas de Miami una vez por semana y así se dieron a conocer en otros puntos. "Confiaron en nosotros en una época que fue muy dura", dicen los socios. También les permitió hacerse fuertes con las ventas en dos puntos donde se están expandiendo: la semana pasada abrieron un local en Downtown Miami y próximamente inaugurarán otro en Aventura, al norte de la ciudad.

Si bien tienen más de quince pedidos de franquicias, los socios decidieron seguir con el manejo de las nuevas sedes. "Han venido estadounidenses a decirnos que abramos en otros estados, que ellos ponen la plata, te dejan el teléfono y el mail", comenta Mariana. Por ahora, todos esos pedidos fueron rechazados.

Ante su negativa de salir de Florida, cuentan que hay clientes que les hacen pedidos para llevarse en el avión o para mandarles a sus hijos que estudian en universidades fuera de Florida.

Si bien están instalados en Miami y no tienen planes de volver al país por la seguridad y tranquilidad que afirman que tienen sus hijos, apostaron al país con la apertura de un local The Empanadas en San Fernando durante los últimos días de 2020. Es una réplica exacta de los negocios en Estados Unidos, con los mismos sabores y estética, pero con el precio adaptado: cada empanada sale $110 y la docena, $1250.

