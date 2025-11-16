Arranca mañana el Black Week mayorista

Desde este lunes y hasta el domingo 23 de noviembre tendrá lugar una nueva edición de la Black Week mayorista, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam).

De acuerdo con estimaciones privadas, las ventas mayoristas cayeron 5,4% en el primer semestre del año y con esta acción se busca generar un efecto multiplicador que impulse a toda la cadena: desde el fabricante hasta el comercio de cercanía y, finalmente, el consumidor.

La iniciativa está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad. Durante toda la semana, los mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán rebajas de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para reactivar el consumo en un contexto de ventas débiles. Inspirado en los eventos “Black”, el objetivo es que las cuentas en “rojo” pasen a “negro” en los balances, trasladando ese impulso al comercio tradicional, donde autoservicios, almacenes y pequeños comerciantes siguen siendo actores centrales del abastecimiento cotidiano.

Con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes reclaman una reforma fiscal y laboral que reduzca costos de contratación y elimine cargas que, según advierten, no benefician al trabajador y terminan trasladándose a precios.

El último informe de la consultora Scentia mostró que en septiembre el consumo masivo creció 4,4% interanual, pero cayó 3,7% frente a agosto. En el acumulado del año avanza 1,8%. En el caso particular de los mayoristas, se registran caídas en todas las comparaciones: 4,3% interanual, 5,4% intermensual y 5,3% en lo que va del año.

Según el estudio, tanto supermercados como mayoristas comienzan a desacelerar la retracción, aunque siguen en un contexto complejo. Para evaluar la baja mensual, Scentia recordó que septiembre tiene un día menos que agosto y que además se suma el impacto del Día del Empleado de Comercio, que afecta especialmente a estos dos canales.

Los supermercados cayeron 4,4% interanual, 5,9% contra agosto y en lo que va del año sufren una merma del 5,3%.

Los autoservicios independientes crecieron 8,6% en septiembre vs. el mismo mes del año pasado, pero cayeron 3,3% respecto de agosto, con un acumulado de -1,2%.

Las farmacias cayeron en la medición interanual (-1,8%) y la intermensual (-4,9%), pero en el año recuperaron un 4,6%.

El comercio electrónico se desmarca y muestra mejoras tanto a nivel interanual (14,7%) como contra agosto (1,1%) y en el acumulado (11,9%). Por último, almacenes y kioscos crecen 8,5% si se compara septiembre de 2025 contra el mismo mes de 2024, pero caen 2,3% contra agosto. En el acumulado avanzan 9,4%.