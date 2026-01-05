El BCRA compró US$21 millones y arrancó el plan de acumulación de reservas

El Banco Central (BCRA) finalmente puso en marcha hoy su anunciado programa de compra de reservas.

Lo hizo al adquirir, mediante intervenciones sobre el mercado de cambios oficial, US$21 millones para su famélica tenencia propia, en una jornada de poca actividad. Según los datos oficiales, se operaron apenas US$384 millones, cifra 30% inferior a la negociada el viernes. El billete -sobre todo en la parte final de la rueda- estuvo algo más ofrecido.

Este último detalle quedó a la vista al cerrar el dólar mayorista -que había arrancado la jornada levemente en alza y operando en torno a $1478- con una leve baja del 0,34% luego de que comenzar a aparecer mayor oferta con el correr de las horas.

”Tras la suba inicial, el mayorista se estabilizó durante varias horas en la zona de $1474, para luego, sobre el tramo final de la rueda, quebrar ese nivel y profundizar la caída hasta marcar un mínimo intradiario de $1468. Desde allí se observó un rebote que permitió un cierre en $1470″, destalló Nicolás Merino, analista de ABC Mercado, en su habitual reporte diario.

El mencionado reacomodamiento a la baja del billete fue lo que posibilitó la compra de la entidad que conduce Santiago Bausili, que se había excusado el viernes de no intervenir en los términos que había anunciado -adquiriendo sólo hasta el 5% de lo negociado en esta primera etapa hasta ver como reacciona la demanda de pesos- al recordar que sólo lo haría si los flujos de oferta de la balanza de pagos lo permiten.

“El último viernes, en una rueda marcada por presión alcista sobre el spot, esas precondiciones claramente no acompañaron. De hecho, se especula con que más que un BCRA comprador lo que existió fue un Tesoro vendedor para moderar la suba del tipo de cambio oficial”, recordaron al respecto desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

La cifra adquirida hoy, pese a ser pequeña, supera levemente el porcentaje promedio de 5% de compras diarias, según el volumen de mercado conocido.

El plan oficial de remonetización de la economía por la vía de ir acumulando reservas parte de un escenario base que prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para fin de año, emisión que podría ser abastecida mediante la compra de US$10.000 millones.

Pero contempla además que, de producirse un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI, podría llevar las compras a US$17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización.

Gracias a este ingreso, una nueva suba de encajes y la revalorización contable de algunos de los activos que tiene en su cartera, las reservas brutas o totales del BCRA además cerraron el día con un alza de US$310 millones (en US$43.400 millones), según el dato preeliminar oficial difundido.

Noticia en desarrollo