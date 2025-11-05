Todo lo que se sabe de la apertura de Decathlon Argentina
La firma francesa de indumentaria deportiva retorna al país tras una experiencia inicial hace dos décadas; la inauguración promete una amplia gama de productos y beneficios para los primeros visitantes
Decathlon inaugura su primer local en la Argentina el 8 de noviembre en el complejo Al Río, Vicente López. Este evento marca el regreso de la marca al país luego de una breve incursión hace dos décadas. Se espera una gran afluencia de público, atraída por la promesa de calidad y precios accesibles.
La apertura de Decathlon en la Argentina
La inauguración de Decathlon está programada para el 8 de noviembre en el complejo Al Río, ubicado en Vicente López. El local se encuentra en el complejo Al Río, en un espacio de 3000 metros cuadrados. Fue desarrollado en colaboración con la cadena francesa Carrefour. La tienda ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del Carrefour que se encuentra justo al lado.
El Grupo One impulsa el retorno de Decathlon al país, con una inversión proyectada superior a los US$100 millones y se estima la creación de 750 empleos directos. En agosto, la empresa inició un proceso de contratación para cubrir alrededor de 90 puestos laborales.
Beneficios especiales para los primeros visitantes
Para celebrar su inauguración, la cadena francesa ofrecerá beneficios especiales. Los primeros 300 visitantes reciben gift cards con valores entre $40.000 y $400.000, que pueden utilizarse ese mismo día. Adicionalmente, las primeras 500 compras reciben un souvenir exclusivo. La apertura cuenta con espectáculos de música en vivo, sorteos y juegos interactivos para todas las edades.
Los productos a la venta en el nuevo Decathlon
Decathlon Argentina ofrece los mismos productos disponibles en Europa y el resto del mundo. El catálogo incluye marcas propias reconocidas globalmente, como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La oferta abarca desde opciones para deportistas principiantes hasta productos especializados para atletas de alto rendimiento.
Precios de referencia en Uruguay
Aún no se conoce la lista de precios específica para Argentina. No obstante, se pueden tomar como referencia los precios de Decathlon en Uruguay:
- Remeras de hombre: entre $10.915,53 y $141.901,87 (pesos argentinos).
- Short deportivo de hombre: entre $12.734,78 y $94.601,25 (pesos argentinos).
- Zapatillas para hombre: entre $24.741,86 y $241.960,88 (pesos argentinos).
- Remeras de mujer: entre $12.370,93 y $54.577,64 (pesos argentinos).
- Short deportivo de mujer: entre $12.734,78 y $60.035,41 (pesos argentinos).
- Zapatillas para mujer: entre $12.734,78 y $473.448,54 (pesos argentinos).
- Ropa para niños: entre $8.441,33 y $200.022,83 (pesos argentinos).
- Zapatillas para niños: entre $22.020,86 y $69.732,73 (pesos argentinos).
Estos precios son orientativos y pueden variar debido a la coyuntura económica e impuestos aplicados en la Argentina. Los consumidores esperan que los precios en Argentina sean competitivos y accesibles.
Plan de expansión a nivel nacional
La inauguración en Vicente López es el primer paso de un plan a cinco años para consolidar una red nacional de tiendas. Se espera la apertura de un segundo local en el Abasto Shopping a mediados de 2026. Adicionalmente, se proyecta una tercera tienda en el Alto Palermo Shopping para el segundo semestre del mismo año. Este plan de expansión demuestra el compromiso de Decathlon con el mercado argentino.
