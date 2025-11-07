A horas de la llegada de Decathlon a la Argentina: a qué precios se puede comprar en la famosa cadena deportiva

Después de dos décadas de ausencia, Decathlon, la multinacional francesa líder en venta de artículos deportivos, vuelve a la Argentina. La apertura de su primer local será el 8 de noviembre en el complejo Al Río, ubicado en Vicente López, uno de los polos comerciales más modernos del conurbano norte.

Decathlon había tenido una breve experiencia en Argentina a comienzos de los 2000, con un local en el shopping Soleil, ubicado en San Isidro. En aquel momento, su desembarco coincidió con un contexto económico adverso, que llevó al cierre de la tienda en pocos años. Sin embargo, la compañía mantuvo su crecimiento internacional y hoy cuenta con más de 1700 tiendas en 70 países, consolidándose como una de las cadenas más grandes del mundo en su rubro.

La tienda de Argentina abrirá sus puertas este sábado 8 de noviembre Bjoern Wylezich - Shutterstock

El nuevo espacio en Al Río contará con un diseño moderno, sustentable y digitalizado, al igual que el modelo de sus tiendas europeas. Ofrecerá una amplia gama de productos para más de 60 disciplinas deportivas, desde running, ciclismo y fútbol, hasta trekking, natación, yoga y deportes de raqueta.

La propuesta local incluirá las marcas propias que hicieron famoso al grupo a nivel mundial: Quechua (outdoor y montaña), Tribord (deportes acuáticos), Domyos (fitness y pilates), Rockrider (ciclismo), Kuikma (pádel) y Kipsta (fútbol y deportes de equipo). Estas líneas se caracterizan por su equilibrio entre calidad, diseño y precio accesible, una fórmula que le permitió a la firma conquistar tanto a principiantes como a deportistas de alto rendimiento.

Desde la empresa confirmaron que los precios en Argentina seguirán la misma lógica que en Europa y el resto de los países de Latinoamérica, adaptados al tipo de cambio local. A pocos días de la inauguración, se conocieron algunos valores de referencia que sorprendieron positivamente a los consumidores:

Zapatillas deportivas para niños: $39.900 (23,81 euros). En Uruguay este mismo producto puede encontrarse a $990 pesos uruguayos (equivalente a $36.072 pesos argentinos). Mientras que en Chile este producto desciende su valor a $13.300 pesos chilenos (equivalente a $20.503)

Zapatillas deportivas para niños (Foto: Decathlon)

Toalla microfibra talla L 80 x 130 cm: $20.200 (12 euros). En Uruguay puede encontrarse a 490 pesos uruguayos (equivalente a $ 17.852 pesos argentinos). Mientras que en Chile este producto tiene un valor de 15 mil pesos chilenos (equivalente a $21.124 pesos argentinos).

Las toallas son uno de los productos más comprados de la famosa marca europea (Foto: Decathlon)

Mochila 5L Niños MH100: $18.900 (11 euros). En Uruguay este producto vale 450 pesos uruguayos (equivalente a $16.395 pesos argentinos). En Chile este producto tiene un valor de 9000 pesos chilenos (igual a $13.874,75 pesos argentinos).

$18.900 (11 euros). En Uruguay este producto vale 450 pesos uruguayos (equivalente a $16.395 pesos argentinos). En Chile este producto tiene un valor de 9000 pesos chilenos (igual a $13.874,75 pesos argentinos). Mat de yoga: $68.100 (40 euros). En Uruguay este mismo producto puede encontrarse a $1300 pesos uruguayos (equivalente a $47.366 argentinos). Mientras que en Chile este producto desciende su valor a 18 mil pesos chilenos (equivalente a $27.749).

Mat de yoga que estará disponible en Decathlon (Foto: Decathlon)

A su vez, se podrán conseguir shorts para hombre a un valor de $47.400 (28 euros), trajes de surf por $78.400 (46,79 euros) y poleras de senderismo a $22900 (13, 68 euros), entre una amplia variedad de productos deportivos para todos los gustos y edades.