Decathlon Argentina: quiénes pueden ganar gift cards de hasta $400.000 gratis

Decathlon Argentina celebrará la apertura de su primer local en Vicente López con el sorteo de gift cards de hasta $400.000. El evento tendrá lugar el 8 de noviembre y promete ser una jornada llena de sorpresas, música en vivo y juegos interactivos para los asistentes. La llegada de Decathlon al país representa una inversión significativa y la creación de numerosos puestos de trabajo.

¿Cómo se pueden conseguir las gift cards de hasta $400.000?

Los primeros 300 visitantes que asistan a la apertura del local en noviembre recibirán una gift card con un valor de entre $40.000 y $400.000, que podrán ser utilizadas únicamente durante el día de la inauguración. Además, las primeras 500 compras recibirán un souvenir exclusivo de la marca.

Los primeros 300 visitantes al nuevo Decathlon obtendrán una gift card de regalo Tomás Cuesta

¿Cuándo y dónde se inaugura el nuevo local de Decathlon?

La inauguración está prevista para el 8 de noviembre en el complejo Al Río, ubicado en el municipio de Vicente López. Este local marca el regreso de Decathlon al mercado argentino tras una breve experiencia hace dos décadas. El local se encuentra en la última etapa de obras.

Durante la inauguración del local se organizaron espectáculos de música en vivo, sorteos y juegos interactivos para todas las edades, con el objetivo de crear un ambiente festivo y de celebración para los primeros clientes de Decathlon en Argentina.

El primer local de Decathlon se ubica en Vicente López, en el complejo Al Río

El local contará con un espacio de 3000 metros cuadrados y fue desarrollado en colaboración con la cadena francesa Carrefour, que tiene una tienda contigua. Decathlon ocupará una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del hipermercado.

Los productos que estarán a la venta en Decathlon

Decathlon Argentina ofrecerá una amplia variedad de indumentaria y equipamiento deportivo, tanto de marcas propias como de marcas reconocidas a nivel mundial. Entre las marcas propias se encuentran Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La compañía asegura que los productos serán los mismos que se venden en Europa y en el resto del mundo.

Los precios de la ropa de mujer en Decathlon Uruguay Captura

Si bien aún no se conocen los precios oficiales, se estima que los mismos se asemejen a los de Decathlon Uruguay.

Remeras de hombre : cuestan entre $300 y $3900 pesos uruguayos, que se traduce en entre $10.915,53 y $141.901,87 a partir de la cotización en pesos argentinos.

: cuestan entre $300 y $3900 pesos uruguayos, que se traduce en entre $10.915,53 y $141.901,87 a partir de la cotización en pesos argentinos. Short deportivo de hombre : se ofrecen desde $350 y hasta $2600 pesos uruguayos, que sería entre $12734,78 y $94601,25 pesos argentinos.

: se ofrecen desde $350 y hasta $2600 pesos uruguayos, que sería entre $12734,78 y $94601,25 pesos argentinos. Zapatillas para hombre : el calzado masculino sale desde $680 y hasta $6650 pesos uruguayos, que serían entre $24.741,86 y $241.960,88 pesos argentinos.

: el calzado masculino sale desde $680 y hasta $6650 pesos uruguayos, que serían entre $24.741,86 y $241.960,88 pesos argentinos. Remeras de mujer : salen entre $340 y $1500 pesos uruguayos, que sería entre $12.370,93 y $54.577,64 pesos argentinos.

: salen entre $340 y $1500 pesos uruguayos, que sería entre $12.370,93 y $54.577,64 pesos argentinos. Short deportivo de mujer : se pueden encontrar entre $350 a $1650 pesos uruguayos, que serían entre $12.734,78 y $60.035,41 pesos argentinos.

: se pueden encontrar entre $350 a $1650 pesos uruguayos, que serían entre $12.734,78 y $60.035,41 pesos argentinos. Zapatillas para mujer : hay desde $350 y hasta $12.900 pesos uruguayos, que quedaría entre $12.734,78 y $473.448,54 pesos argentinos.

: hay desde $350 y hasta $12.900 pesos uruguayos, que quedaría entre $12.734,78 y $473.448,54 pesos argentinos. Ropa para niños : esta categoría tiene una gran variedad precios, que pueden ir desde los $230 y hasta los $5450 en pesos uruguayos, que serían entre $8.441,33 y $200.022,83 pesos argentinos.

: esta categoría tiene una gran variedad precios, que pueden ir desde los $230 y hasta los $5450 en pesos uruguayos, que serían entre $8.441,33 y $200.022,83 pesos argentinos. Zapatillas para niños: puede haber de $600 a $1900 pesos uruguayos, que podría ser entre $22.020,86 y $69.732,73 pesos argentinos.

La llegada de Decathlon a la Argentina

El Grupo One, impulsor del regreso de Decathlon a Argentina, proyecta una inversión superior a los US$100 millones. La llegada de la compañía francesa permitirá la creación de 750 empleos directos. En agosto, la empresa inició un proceso de contratación para cubrir alrededor de 90 puestos laborales solo para esta primera tienda en Vicente López.

El nuevo local de Decathlon abrirá sus puertas el 8 de noviembre Tomás Cuesta

Los planes de expansión de Decathlon en Argentina

La apertura del local en Vicente López es el primer paso de un plan a cinco años que busca consolidar una red nacional de tiendas. Se espera la apertura de un segundo local en el Abasto Shopping a mediados de 2026. Para el segundo semestre de ese mismo año, se proyecta la inauguración de una tercera tienda en el Alto Palermo Shopping.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.