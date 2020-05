En la denuncia, el dato más fuerte es el hiato entre la información del Indec y la del Mercado Central, porque según el fiscal no explican el motivo de las subas de precios Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Mariana Reinke Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020 • 17:59

El fiscal federal Federico Delgado presentó una denuncia ante el fuero Penal Económico para que se investiguen supuestas manipulaciones que provoca el incremento de precios en mercaderías en el Mercado Central.

"El dato más fuerte es el hiato entre la información del Indec y la del Mercado Central, porque no explican el motivo de las subas de precios. Estas subas fueron el motivo de una actividad muy evidente de la AFIP y de la Secretaría de Comercio", dice en un segmento de la denuncia.

El magistrado pidió investigar la posible comisión de un delito previsto en el artículo 300 inciso 1 del Código Penal de la Nación. Dicho delito prevé una pena de seis meses a dos años de prisión a quien "hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado".

En el escrito se informó la manera en que se recopiló la información, cómo se requirieron informes a los organismos públicos y la forma en que se trazó un panorama legal que distingue las zonas administrativas propias del ejecutivo y las que corresponden al sistema judicial.

El fiscal general, Federico Delgado presentó la denuncia para investigar aumentos de precios Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

"No sabemos por qué suben los precios, no hay razones aparentes y la autoridad que interpreta la ley de defensa de la competencia no brindó explicaciones. Pero el mercado no es un producto de la naturaleza, es una construcción social . Es evidente que los precios aumentaron por causas que, en principio, no tienen que ver con una lógica económica", dice en un tramo de la denuncia.

"En efecto, la contradicción entre los datos del Indec, la actividad de la AFIP y la de la Secretaría de Comercio con respecto a los informes del Mercado Central muestran que podrían existir manipulaciones en el mercado pasibles de delito", señala.

Para el fiscal, los precios son el resultado de la oferta y la demanda, "pero no todos los oferentes y no todos los demandantes concurren a esa interacción de una manera análoga. Hay posiciones más fuertes que otras a la hora de ofrecer que lógicamente le quitan capacidad de acción a quienes demandan los productos". Ante la consulta de LA NACION, desde el Mercado Central prefirieron no hacer comentarios.

El fiscal apunta a que las maniobras que se traducen en alzas de precios son producto de coaliciones entre empresarios o derivadas de una suerte de pánicos morales que emergen en situaciones crisis sociales como las que produjo y está produciendo la pandemia y merecen una pesquisa mucho más profunda; básicamente -dice la denuncia- es necesario detectar en qué posiciones se realiza la oferta de bienes alimentarios.

En este sentido, afirma Delgado, las inspecciones de la Secretaría de Comercio y las de quienes administran el Mercado Central no explican la hechura de las ofertas de alimentos y no se sabe cómo forman precios los grandes actores.

"Que quede claro, no se pone en tela de juicio la tasa de ganancia. La duda estriba en establecer si los precios se fijan por coaliciones que apuntan aumentar los precios desde posiciones dominantes, de manera artificial y a veces mediante la difusión de noticias falsas", dice el documento.

Fuentes del Mercado Central aseguraron que no hubo variaciones de precios en frutas y verduras. "Los incrementos tuvieron que ver con la estacionalidad, los cambios climáticos y las zonas productoras", señalaron.