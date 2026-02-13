Autorizan a Aeropuertos Argentina a asignar los espacios para nuevas empresas de rampa en Aeroparque

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) autorizó un régimen de excepción para la asignación de espacios a prestadores del servicio de rampa en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, ante la limitada capacidad operativa de la terminal.

La medida fue formalizada en la Resolución 6/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y habilita a Aeropuertos Argentina —concesionario del aeropuerto— a aplicar el “Reglamento de Excepción a la Libre Asignación de Espacios a los Prestadores de Servicio de Rampa (PSR)”, aprobado por el organismo a fines de 2025.

Actualmente, prestan servicios de rampa la empresa estatal Intercargo y Aerohandling, unidad de asistencia en tierra de Aerolíneas Argentinas. Fuentes del sector indican que la configuración de plataformas y áreas operativas permite, como máximo, la incorporación de un tercer operador, lo que justifica un esquema regulado para nuevos interesados.

En los considerandos de la resolución, el Orsna señala que la demanda de prestadores supera la oferta de espacios y recursos disponibles, y que una incorporación irrestricta podría afectar la seguridad operacional y la eficiencia del servicio.

El servicio de rampa —que abarca la atención en tierra de aeronaves— es considerado esencial para la operación del transporte aéreo y el uso eficiente de la infraestructura aeroportuaria.

El Gobierno ya autorizó a diez compañías a brindar este servicio y, en diciembre pasado, aprobó un nuevo reglamento para la asignación de espacios en todas las terminales del país. La resolución 65/2025 del Orsna derogó la resolución 51/25, que delegaba en los concesionarios la definición de los lugares. De esta manera, todas las empresas deben recibir el mismo trato y, si hay múltiples interesados en operar, el concesionario deberá presentar el caso ante el organismo, como lo hizo Aeropuertos Argentina por Aeroparque.

En su cuenta de la red social X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó el nuevo reglamento como “el broche de oro a la desregulación aerocomercial” y destacó: “A partir de hoy, cualquier empresa que preste servicios de rampa puede operar en cualquier aeropuerto del Sistema Nacional de Aeropuertos. Quien tenga clientes en un aeropuerto tendrá un espacio asignado para sus operaciones, asegurando provisión y competencia en la oferta de servicios”.

El funcionario agregó que la medida permitirá a las empresas planificar mejor sus operaciones, reducir costos y mejorar la experiencia del usuario. “Las valijas saldrán rápido, sin pérdidas y con menor tarifa, lo que se traduce en pasajes más económicos”, agregó.

Durante 2025, el sector aerocomercial había manifestado demoras en la puesta en funcionamiento de empresas autorizadas para operar. En el ALTA AGM and Airline Forum, celebrado en Lima en octubre pasado, Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), señaló que, aunque el Gobierno de Milei ha publicado normativas y firmado acuerdos bilaterales que fomentan la conectividad, aún falta implementación efectiva.

“Tenemos la normativa, pero no la competencia. Varias compañías quieren ingresar al mercado argentino, pero los procesos de aprobación están estancados. Se necesita un trabajo conjunto entre el Gobierno y los aeropuertos”, cerró.