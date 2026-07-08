Avanza la licitación vial más grande del año con el regreso por los peajes de Cristóbal López y varios imputados en Cuadernos

El esquema de rutas con peaje que licita Vialidad Nacional se ha convertido en imán para las constructoras de la Argentina. No importa si sus socios tienen antecedentes penales, si tienen experiencia o no en el rubro. Lo cierto es que se pelean por quedarse con un negocio por al menos 20 años en el que cobrarán peajes y no tienen demasiadas obligaciones de inversión.

Esta semana se abrió el segundo sobre de la licitación correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Se trata de la propuesta económica que, básicamente, establece qué peaje cobrarían por cada 100 kilómetros. Fueron 31 empresas divididas en 13 consorcios. Se abre ahora un plazo, que se estima en al menos un mes, para determinar quién se quedará a cargo de la explotación, administración y mantenimiento de más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en el centro y el litoral del país.

El primer sobre —el de antecedentes y condiciones técnicas— ya se había abierto el 11 de mayo pasado. Con este trámite, la licitación queda a un paso de la adjudicación final. Claro que se abre un tiempo en el que el organismo técnico evaluará todas las propuestas y decidirá en función de las dos ofertas, la técnica y la económica. Es decir, no necesariamente se quedará con el tramo de rutas el que ofreció menos.

Tramos en juego

La Etapa II-B agrupa cuatro corredores. El Tramo Mediterráneo (672,32 kilómetros) corre en parte de las rutas nacionales 7 y 35, en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, mientras que el Tramo Puntano (720 kilómetros) sobre las rutas 8, 36, 193 y A-005, en San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Hay otros dos tramos. El Portuario Sur (636,75 kilómetros) se ubica en las rutas 9 y 188, en Buenos Aires y La Pampa, mientras que el Portuario Norte, de 528,04 kilómetros, también tiene una parte en la ruta 9, además de la 33 y la A008, en Santa Fe y Buenos Aires.

En conjunto, son los corredores que conectan al centro productivo del país —zona núcleo agrícola, puertos del Paraná y accesos a Buenos Aires— con la logística de exportación y el turismo regional.

Para el tramo Mediterráneo se presentaron diez oferentes que anotaron el importe que cobrarán por cada 100 kilómetros, con valores a julio de 2025 y sin IVA. Creditech ofertó $1989,67; José Cartellone, que tiene cuatro directivos sentados en el banquillo de los acusados en la causa Cuadernos y se presenta asociada a Guigivan, $2298; BASAA, $2324,38; INMAC, $2338,88; CPC, la empresa de Cristóbal López, $2410; Panedile Argentina, del arrepentido Hugo Dragonetti, $2487; Paolini, $2595; Rovella Carranza, otro de los arrepentidos en la causa Cuadernos, $2603,31; IEB Construcciones, $2635,99; y Luciano Construcciones hizo la oferta más alta, con $3086.

Para el tramo Puntano se presentaron nueve oferentes. Siempre con base en julio y sin IVA, las propuestas de peajes van desde los $1440 que hizo BASAA hasta los $2195 que presentó Luciano. En el medio, propuestas de CN Sapag y Rovella Carranza; Creditech; Panedile; CPC; IEB Construcciones y José J. Chediack.

Para el tramo Portuario Sur hubo siete oferentes. Creditech arrimó la oferta más baja con $1256,03 y la más alta fue de BASAA, con $2244,99. Además, Paolini, CPC, Panedile, IEB y Concret Nor. Finalmente, en el otro tramo, el Portuario Norte, CPC hizo la oferta más baja, $1856, y BASAA cerró con la oferta más alta, $3337,60. En el medio, otros tres oferentes: Panedile, IEB y Creditech.

En cada comunicación oficial, el Gobierno insiste en presentar este esquema como una ruptura con el modelo anterior de concesiones viales. Según el comunicado de Vialidad Nacional, el nuevo sistema se desarrollará “sin subsidios del sector público”, dejando atrás lo que definió como “esquemas deficitarios”, y con Vialidad limitada a un rol de supervisión mediante control por resultados: verificar que los corredores mantengan condiciones de seguridad y niveles de servicio adecuados para los usuarios.