Las reservas del Banco Central cayeron US$800 millones por el pago de la deuda

Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron hoy en unos US$800 millones debido al pago de la deuda a acreedores privados, a pesar del ingreso de fondos frescos de organismos internacionales. Aunque la entidad monetaria registró compras de divisas por US$34 millones, las reservas cerraron en US$48.722 millones, según el dato oficial del BCRA.

El vencimiento de los títulos surgidos de la última reestructuración de la deuda, unos US$4300 millones, está pautado para este jueves 9 de julio, cuando en el país es feriado por el Día de la Independencia (el viernes es feriado puente). Por lo tanto, el pago se realiza en dos partes: una este miércoles y la otra, el lunes 13 de junio. Según confirmaron fuentes oficiales, hoy se pagó a los tenedores de Globales por algo más de US$2500 millones, mientras que el lunes se abonarán los Bonares.

El Central venía con una fuerte acumulación de reservas: este martes habían superado los US$49.000 millones por primera vez en siete años, cuando se registraron US$49.602 millones el 20 de septiembre de 2019. Además, un nuevo máximo durante la administración de Javier Milei, al dejar atrás la marca de US$48.511 millones registrada el 28 de mayo.

La suba de reservas de ayer estuvo más que nada impulsada por movimientos de fondos realizados por uno o dos bancos internacionales de importancia, que elevaron los encajes bancarios. Esto impactó sobre el nivel total de reservas. También se acreditaron los nuevos repo sellados con diez bancos internacionales y por vencer en 2028, en reemplazo de los que existían, aunque, como fue un movimiento “calzado” (ingreso y egreso por US$6000 millones), no tuvo impacto sobre las reservas.

La cotización del dólar oficial hoy presentó una leve baja Freepik

El tipo de cambio oficial presentó una leve baja hoy. El dólar mayorista cedió $4,17 (-0,28%) hasta los $1487,72, por lo que se ubicó un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1816,64. La divisa minorista bajó $5 (-0,3%) y figuró a $1510 para la venta en el Banco Nación. El precio promedio del mercado fue de $1513,22, según el relevamiento de entidades financieras del BCRA. No obstante, se mantienen en niveles más altos en términos nominales desde fines de octubre del año pasado.

Se espera que las reservas del BCRA mantengan una evolución positiva en los próximos meses. Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027, con el que busca demostrar que puede afrontar los fuertes vencimientos de deuda del año electoral sin necesidad de recurrir al mercado internacional. Aseguró que el Tesoro dispone de un esquema de financiamiento suficiente para cubrir todos los compromisos previstos hasta el final del mandato de Milei.

En ese contexto, se dio a conocer el ingreso de dos préstamos garantizados por organismos multilaterales de una suma de US$3200 millones (entraron este miércoles). El Tesoro obtuvo un préstamo por US$2000 millones respaldado por el Banco Mundial (BM), mientras que el otro por US$1200 millones garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A su vez, el pasado viernes 3 de julio la entidad encabezada por Santiago Bausili anunció la extensión de préstamos con bancos internacionales por US$6000 millones con la intención de asegurarse una amplia disponibilidad de dólares en la previa de las elecciones presidenciales del año que viene y contar, además, con los recursos necesarios para cumplir todos los compromisos de deuda. Lo hizo al conseguir sellar la refinanciación hasta 2028 de los repos (préstamos) ya pactados con bancos internacionales.

BCRA compra USD 34 millones en la rueda de hoy, equivalente al 5,8% del volumen operado en MLC y por debajo del promedio del mes de USD 48 millones. El saldo del mes es de USD 290 millones y el del año USD 11.455 millones pic.twitter.com/CxMATHO0jt — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) July 8, 2026

Además de la compra de hoy, el BCRA acumuló 124 jornadas consecutivas con saldo comprador y en ese período logró sumar US$11.455 millones a sus reservas. Sin embargo, desde junio viene moderando las compras para moderar la suba del dólar. Ese mes, las adquisiciones totalizaron US$1418 millones, frente a los US$2601 millones de mayo, el segundo registro mensual más bajo de 2026, solo por encima de enero. En lo que va de julio se sumaron apenas US$290 millones en seis ruedas hábiles.