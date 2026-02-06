Quiénes reciben la Ayuda Escolar en marzo 2026: este es el monto confirmado

La Anses liquida la Ayuda Escolar en marzo de 2026 para los beneficiarios con hijos en los niveles inicial, primario y secundario. El organismo previsional otorga esta prestación de pago único por cada menor escolarizado en todo el país. El beneficio alcanza a los grupos familiares que cumplen con los topes de ingresos vigentes y presentan el certificado de escolaridad, con el fin de facilitar la compra de materiales para el inicio del ciclo lectivo.

¿Quiénes reciben Ayuda Escolar en marzo de 2026?

Los niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive integran el universo de beneficiarios de esta asignación. El beneficio corresponde a los alumnos que asisten a establecimientos educativos públicos o privados de enseñanza oficial. La condición de alumno regular resulta indispensable para la percepción del dinero. El sistema incluye a los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de todo el territorio nacional.

Anses liquida el beneficio de pago único durante el mes de marzo

Los hijos con discapacidad acceden a la prestación sin límite de edad. Estos estudiantes también deben contar con la escolaridad acreditada ante la seguridad social. La ayuda se entrega por cada hijo que cumpla las condiciones requeridas. El pago automático en el tercer mes del año ocurre para quienes presentaron la documentación escolar antes del cierre del ciclo anterior.

Valores previstos y modalidad de pago

La cifra de la asistencia estatal para el presente año toma como referencia los montos liquidados en el periodo previo. El año pasado, el valor de la prestación alcanzó un tope de 85.000 pesos. La suma para 2026 ronda ese valor histórico según las proyecciones del organismo. La modalidad de acreditación se mantiene mediante depósito directo en la cuenta bancaria del titular de la asignación.

La presentación del certificado escolar resulta obligatoria para el cobro de la prestación Ignacio Sánchez

El pago ocurre por única vez en el año calendario. La aprobación del formulario escolar en la plataforma digital habilita la liquidación del monto. La Anses distribuye los fondos tras la validación de los datos del alumno y del establecimiento educativo. Si el solicitante realiza la gestión después del inicio de clases, el depósito demora entre 30 y 60 días. El tiempo de espera corre a partir de la fecha de presentación de la documentación completa.

Requisitos de ingresos y topes salariales

El acceso a la asistencia económica depende de parámetros salariales específicos para los solicitantes. La normativa vigente establece límites de ingresos para el grupo familiar y para cada uno de sus integrantes. El tope máximo de ingreso del grupo familiar se ubica en 5.292.758 pesos, un valor que surge de la suma de las remuneraciones brutas de los padres o tutores.

El sistema fija también un tope máximo de cada integrante del grupo familiar de 2.646.379 pesos. El excedente en cualquiera de estos límites excluye al beneficiario del cobro de la asignación. Los hijos con discapacidad no tienen restricciones por ingresos mensuales. En estos casos, la familia percibe la ayuda económica independientemente del nivel de sueldo de los adultos a cargo.

Los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario acceden a la asistencia estatal

Pasos para la gestión del certificado

El trámite administrativo consta de la presentación de un certificado de alumno regular emitido por el colegio. Las instituciones entregan este documento cuando retoman la atención al público antes del inicio del ciclo lectivo. El proceso requiere el uso de la plataforma virtual del organismo previsional. Los interesados siguen este procedimiento:

Ingresar a Mi Anses.

Ir al apartado Hijos.

Hacer clic en Presentar Certificado Escolar.

Obtener el formulario para cada hijo.

Elegir la opción Generar Certificado.

Completar los datos requeridos del alumno y la escuela.

Seleccionar el botón Generar.

Imprimir el certificado.

Llevar el documento al establecimiento educativo para la firma de las autoridades.

Ingresar nuevamente a Mi Anses.

Seleccionar la opción Presentar Certificado Escolar.

Elegir la función Subir Certificado.

Cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

