Como sucede al incio del ciclo lectivo, este año la Anses (Adinistración Nacional de la Seguridad Social) distribuye la Ayuda Escolar Anual y para ello es preciso saber desde cuándo se tramita esta prestación que se entrega por única vez, por cada hijo escolarizado, que reúna determinados requisitos para el cobro.

La Ayuda Escolar Anual es una ayuda estatal que se entrega habitualmente en el mes de marzo y que el año pasado tenía un tope de $85.000. Aunque resta la confirmación oficial sobre el monto, es posible que en 2026 ronde ese valor, con la misma modalidad de acreditación en cuenta, una vez aprobado el formulario.

Desde cuándo se tramita la Ayuda Escolar Anual 2026

Como el trámite para recibir la Ayuda Escolar Anual consta de un certificado de alumno regular emitido por el establecimiento educativo, recién se puede gestionar cuando cada colegio disponga de atención adminstrativa al público para emitir este documento.

En muchos casos, el personal administrativo está operativo una o dos semanas antes del inicio de clases, y esta fecha varía según la jurisdicción.

Como es el trámite para recibir la Ayuda Escolar Anual 2026

Para acreditar la escolaridad de los menores es preciso completar un formulario que se obtiene desde el sitio oficial de la Anses y que debe ser completado con los datos del alumno y del establecimiento al que concurre. Posteriormente, la ficha se debe subir al sitio.

Ingresar a Mi Anses.

Ir al apartado Hijos y luego hacer clic en Presentar Certificado Escolar.

Obtener el formulario para cada hijo.

Elegir Generar Certificado , completar los datos requeridos y seleccionar Generar.

, completar los datos requeridos y seleccionar Generar. Imprimir el certificado y llevarlo a la institución escolar para que lo completen y firmen .

. Ingresar nuevamente a mi ANSES, apartado Hijos.

Seleccionar: Presentar Certificado Escolar.

Luego elegir la opción Subir Certificado y cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

Los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual

Cuando se acredita la Ayuda Escolar Anual

Las familias que acrediten antes del fin de cada año la escolaridad de sus hijos entre 4 y 17 años inclusive, van a recibir la Ayuda Escolar en el mes de marzo del año siguiente. Esto no significa que el comprobante presentado en 2025 sea válido para este año, sino que es un paso adicional para el cobro dentro del tercer mes del año.

Si por algún motivo, el solicitante lo hace después de comenzado el ciclo lectivo 2026, la acreditación puede tardar entre 30 y 60 días desde la fecha de presentación de la documentación.

Cuáles son los topes de ingreso para recibir la Ayuda Escolar Anual

De acuerdo a la cartilla vigente que emite Anses, la Ayuda Escolar Anual cuenta con los mismos topes de ingreso que otras prestaciones del organismo previsional. Según la más reciente actualización, que incluye al mes de febrero, los límites son los sigueintes:

Ingresos Montos límites en febrero Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $ 5.292.758 Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $ 2.646.379

En el caso de los hijos con discapacidad no hay límite de ingresos para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

La Ayuda Escolar Anual fue pensada como una herramienta que apuntale la situación de niños y adolescentes de los niveles inicial, primario y secundario. Se entrega por única vez en el año y sirve para la compra de útiles e insumos necesarios para el inicio de clases.